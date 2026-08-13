Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali vivió una de sus jornadas más difíciles tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió la región. Las consecuencias del sismo no solo afectaron la infraestructura y la vida diaria de los caleños, también golpearon de manera directa a la familia del periodista Carlos Aponte. Según la información publicada por Noticiero 90 Minutos, Aponte permaneció durante largas horas en el barrio Capri, lugar donde se concentraban los esfuerzos de búsqueda para dar con el paradero de sus familiares más cercanos, quienes quedaron atrapados en medio de los escombros que dejó el colapso estructural de un edificio.

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De acuerdo con el reporte entregado por ese medio, los cuerpos de socorro lograron encontrar sin vida al padre y a la sobrina del periodista. La tragedia se sintió aún más, ya que al cierre del informe las autoridades continuaban buscado a la madre de Aponte entre los restos de la edificación. El drama vivido por el comunicador ha sido compartido y seguido de cerca por sus colegas y distintos medios locales, quienes han difundido palabras de aliento y solidaridad para él y su familia.

La mañana del martes 11 de agosto fue especialmente dura para Carlos Aponte, quien había manifestado públicamente su esperanza de hallar con vida a sus seres queridos, mientras observaba cómo los rescatistas trabajaban sin descanso. Lamentablemente, la noticia del hallazgo de los cuerpos sin vida llenó de dolor el ambiente, pero no detuvo la operación de búsqueda, que seguía enfocada en localizar a la madre del periodista, con la esperanza de encontrarla con vida.

La tragedia en Capri, reportada por Noticiero 90 Minutos, visibiliza tanto el impacto humano de este desastre natural como el compromiso y la resiliencia de quienes, a pesar del dolor, acompañan a los suyos y apoyan las labores de rescate. Desde la redacción se envían sentidas condolencias a Carlos Aponte y a todos sus allegados, reiterando el profundo pesar generado por los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias dejó el terremoto de 7.4 en Cali para la familia del periodista Carlos Aponte?

El terremoto de 7.4 en Cali tuvo un impacto devastador para la familia de Carlos Aponte, pues según Noticiero 90 Minutos, su padre y su sobrina fueron hallados sin vida bajo los escombros de un edificio colapsado en el barrio Capri. Además, al cierre del reporte, los organismos continuaban buscando a su madre, quien seguía desaparecida.

¿Cómo avanzan las labores de búsqueda y rescate en el barrio Capri tras el sismo en Cali?

Las labores de búsqueda y rescate en el barrio Capri, de acuerdo con lo reportado por Noticiero 90 Minutos, se concentran en la recuperación de personas atrapadas bajo escombros, como en el caso de la familia de Carlos Aponte. El personal de socorro trabaja sin descanso para encontrar sobrevivientes y atender a las víctimas, aunque la magnitud del colapso ha dificultado estas tareas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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