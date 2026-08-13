El dolor de la tragedia que sacudió al occidente del país se trasladó este miércoles a los micrófonos de Mañanas Blu, donde el periodista Carlos Andrés Aponte relató los momentos más duros de su vida tras confirmarse la muerte de sus familiares en el colapso de un edificio en Cali. Entre los escombros, los rescatistas hallaron los cuerpos sin vida de su padre, Carlos Arturo Aponte, y de su sobrina, Ileana Giraldo Aponte, de apenas 11 años, al tiempo que persisten las labores para ubicar el cuerpo sin vida de su madre, Estela Marín.

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El comunicador narró con profunda tristeza cómo se produjeron los hallazgos tras una noche interminable. “Ha sido una noche muy dura, una de las que tal vez no vamos a olvidar. En menos de 15 minutos rescataron los cuerpos de mi papá y mi sobrina, estamos a la espera del rescate del cuerpo de mi madre Stella Marín, eso genera de alguna manera una tranquilidad porque ya sabemos cuál es el desenlace, pero también nace la tristeza porque ya no están. Agradecerle al pueblo caleño, este es el mismo edificio donde murió el papá también del colega José Fernando Patiño”, expresó.

Aponte explicó que el trágico destino los sorprendió en medio de una visita familiar. El domingo previo al sismo, su padre había celebrado su cumpleaños y, un poco antes, el 41 aniversario de matrimonio con doña Stella. “Mi papá cumplió años el domingo, yo estaba en Bogotá y no asistí a la celebración, mi hermana que es profesora les dejó a la niña a mis papás porque no tenía clase, son 3 nietas y ella siempre se quedaba en la casa con ellos y al otro día los sorprende el temblor”, detalló el periodista, quien describió el calvario que vivió intentando regresar a la capital del Valle del Cauca desde Bogotá: “Me tocó desplazarme en un viacrucis en los aeropuertos”.

Sobre el momento exacto del colapso y la forma en que fueron encontrados, Aponte compartió un detalle conmovedor que refleja el instinto de protección de su padre. “Lo que nos han dicho es que en un acto de amor infinito de un abuelo, él se acurruca, se agacha, tapa a la niña y desafortunadamente una viga termina cayendo y es la que termina con la vida de ambos de manera inmediata. Ellos parece que no estuvieron con vida en ningún momento, pero uno nunca pierde la esperanza y uno escuchaba voces y sonido, uno estaba al pendiente de que iban a salir adelante. La primera persona que sacan es a mi papá, después de excavar casi unos 7 metros, casi llegan al sótano, ellos estaban en un baño, pero la pared y la viga es la que impulsa el movimiento y termina generando la lesión que es contundente para que pierdan la vida los dos”.

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La magnitud del desastre estructural complicó aún más las labores de rescate, especialmente para dar con el paradero de su madre. “No se puede determinar. El edificio en el movimiento que tuvo prácticamente mezcló apartamentos, nosotros vivíamos en el tercer piso y hay restos del quinto y segundo piso. El edificio hace un movimiento en espiral y la fuerza del impacto cae en el apartamento nuestro que era el de la esquina, tal vez era una de las ubicaciones más fatales”, indicó.

Al referirse a los cambios que enfrenta tras el golpe, el comunicador admitió la crudeza de la situación. “No sé qué nos cambia. Esto es un torbellino, es una situación que uno no se espera, yo visualmente estoy acostumbrado a ver este tipo de tragedias, pero nunca pensé estar de este lado del micrófono. Cambia es la realidad que asumimos y es que sabemos que descansan en paz y que no sufrieron a la hora de morir”.

Conmovido, recordó la faceta artística y humana de su padre, describiéndolo como un hombre recto, de principios intachables, cantante y compositor empírico que dedicaba letras a sus amigos. Asimismo, destacó la compañía incondicional que mantuvo con su esposa hasta el último momento: “Agosto era de celebración para ellos y vivían profundamente enamorados, se fueron los dos junticos y eso hace que de pronto la tristeza o la situación para ambos sea mucho mejor”.

Finalmente, Aponte quiso resaltar la desinteresada labor de la ciudadanía en medio de la crisis. “Hemos visto gente que no tiene ni idea quién es mi papá, no tienen ni idea quién es mi mamá, pero aún así se echan una piedra de 20, 30 kilos al hombro y gritan y escavan y recaban, hacen de todo por sacar a la gente que está acá, no solo con mi familia, sino con todos”, concluyó.

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