La muerte de Darío Patiño Rivera, padre del periodista José Fernando Patiño, conmovió a colegas, amigos y oyentes que siguieron de cerca la angustiosa búsqueda que emprendió su familia tras el terremoto que sacudió a Colombia.

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(Vea también: Aparece uno de los últimos videos que grabó José Fernando Patiño con su padre; mueve fibras)

Horas después de confirmarse el fallecimiento, en ‘La Luciérnaga’, de Caracol Radio, colegas compartieron detalles de los momentos que vivió el comunicador mientras viajaba de urgencia a Cali con la esperanza de encontrar con vida a su padre.

El relato permitió dimensionar la incertidumbre y la angustia que acompañaron al periodista durante las horas previas a recibir la noticia que nadie quería escuchar.

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“Mónteme ya en este avión”: el desesperado pedido de José Fernando Patiño

Durante el programa, Gabriel Delascasas recordó la escena que presenció en el aeropuerto, cuando José Fernando Patiño intentaba abordar el primer vuelo disponible hacia Cali.

Según relató, el periodista, con evidente desesperación, le suplicaba a una funcionaria que le permitiera viajar cuanto antes.

“Había una persona con un tapabocas diciéndole a la niña […] ‘por favor, ayuda, tengo a mi papá en los restos de un edificio en Cali, mónteme ya en este avión, mónteme ya en este avión’. Era nuestro compañero y periodista José Fernando Patiño”, contó Delascasas.

El director de La Luciérnaga recordó que durante dos días el periodista mantuvo la esperanza de encontrar con vida a su padre, hasta que finalmente la familia recibió la confirmación de su fallecimiento.

El conmovedor testimonio de quien viajó junto a él

Otro de los momentos más emotivos llegó con el testimonio del periodista George Pinzón, quien compartió el vuelo hacia Cali con José Fernando Patiño.

Pinzón aseguró que fue testigo del profundo dolor que atravesaba su colega y confesó que no encontró palabras para acercarse a él.

“Yo tuve la oportunidad de acompañarlo en el vuelo, yo iba al lado de él y la verdad no fui capaz ni de decirle: ‘Hermano, lo siento’, porque como él estaba, fue bastante, bastante complicado; cada tres segundos él estaba padeciendo una emoción diferente”, relató.

El periodista agregó que prefirió guardar silencio para respetar el momento que vivía su colega y permitirle procesar la incertidumbre.

Acá puede oír ese relato (2:25:47):

Las declaraciones se conocen pocas horas después de que la familia de José Fernando Patiño confirmara que Darío Patiño Rivera fue hallado sin vida entre los escombros. Durante la búsqueda circularon versiones sobre un posible rescate con vida, pero estas nunca fueron confirmadas por las autoridades y, finalmente, se informó el trágico desenlace.

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