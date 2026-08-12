Por: Caracol TV

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La emergencia provocada por el terremoto de 7,4 en San José del Palmar, Chocó, que afectó varias regiones de Colombia mantiene este miércoles 12 de agosto a cientos de personas concentradas en las zonas donde se reportaron daños estructurales y posibles sobrevivientes. En Cali, una de las ciudades donde se adelantan operaciones de rescate, una familia busca mantener activa la búsqueda de tres personas que, de acuerdo con el relato de una de sus familiares, permanecen atrapadas bajo los escombros de un edificio ubicado en el sector de Cuarto de Legua.

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La mujer, identificada en el video como Valeria Vivas, hizo un llamado para conseguir maquinaria pesada y elementos que permitan retirar los materiales que todavía permanecen sobre la estructura colapsada. En la grabación, la mujer señala que entre las personas que estarían atrapadas se encuentran su hermana Alejandra Vivas, su sobrino Martín Vivas y su madre, a quienes espera encontrar con vida. “Mi nombre es Valeria Vivas, yo estoy en la carrera 56, número 3-38 en el edificio Ana Pilar. Aquí están enterrados mi hermana, mi sobrino y mi mamá”, manifestó al inicio de su mensaje. La familiar explicó que ya habían transcurrido varios días desde el colapso y que la prioridad era conseguir equipos que permitieran avanzar con la remoción de los escombros. “Estamos necesitando una grúa de 50 toneladas; y una pluma para poder remover escombros”, afirmó.

Mujer pide maquinaria, equipos especializados y comida para rescates en Cali

De acuerdo con el testimonio, en el lugar también se encuentran integrantes de los equipos conocidos como ‘Los Topos’, quienes participan en las labores de búsqueda. La mujer aseguró que estos especialistas le informaron sobre la necesidad de disponer de equipos adicionales para facilitar el trabajo en medio de la estructura afectada. “Miren como están en este momento los escombros. Adicionalmente ya están aquí Los Topos y ellos me informaron que se necesitan tres equipos de oxicorte; operadores y tanques de oxígeno; grúa telescópica de 80 toneladas”, expresó.

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La mujer también hizo énfasis en el paso del tiempo y en la necesidad de conseguir los recursos solicitados con rapidez. “No la hemos podido conseguir y cada minuto cuenta para que podamos saber el desenlace de la vida de nuestros familiares”, dijo. Según su relato, los voluntarios que se han acercado al punto están siendo organizados en grupos para apoyar las tareas autorizadas por los equipos de rescate. “También puedes orar por ellos: Amparo, Alejandra y Martín de 10 años. Estamos con ustedes. Los tiempos de Dios son perfectos”, expresó.

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La mujer agregó que se estableció un perímetro alrededor del lugar para mantener las condiciones necesarias durante las operaciones de rescate. Según explicó, los voluntarios han planteado trabajar por turnos con el propósito de evitar el agotamiento de quienes permanecen en la zona. “Nos están dejando 50 metros a la redonda, pero la idea es que vayamos haciendo como turnos para que puedan descansar los voluntarios y llegamos con la remoción de escombros”, relató.

Además de maquinaria y personal, solicitan alimentos para las personas que permanecen apoyando las labores. La mujer pidió que se tengan en cuenta comidas que permitan sostener las jornadas de trabajo. “Se necesitan desayunos, almuerzos. Por favor, si pueden, que no sean sándwich, que no sea pan”, manifestó. Posteriormente, especificó algunos de los alimentos que estaban requiriendo: “Necesitamos sal, huevo, arroz, comidas de sal para que nos puedan seguir ayudando”.

Líneas de atención en Colombia para emergencias, rescates y atención médica

Colombia cuenta con un sistema de atención que permite a los ciudadanos comunicarse con las entidades encargadas de responder ante situaciones de emergencia. Los principales números son:

123: Línea Única Nacional para reportar emergencias.

111: Atención de desastres.

119: Bomberos.

125: Ambulancias y urgencias médicas.

132: Cruz Roja Colombiana.

144: Defensa Civil Colombiana.

126: Policía de Carreteras.

Estas líneas están habilitadas para recibir reportes relacionados con personas lesionadas, estructuras afectadas, incendios, rescates y otras situaciones derivadas de un sismo.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.