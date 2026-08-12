La tragedia que golpeó a la familia Saavedra Caicedo tomó un nuevo rumbo este miércoles 12 de agosto, luego de que los organismos de emergencia confirmaran el hallazgo de los cuerpos de Jairo Hernán Saavedra y Victoria Caicedo, quienes permanecían desaparecidos desde el terremoto que sacudió a Cali.

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La pareja estaba dentro del edificio María Elvira, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, cuando la estructura colapsó a causa del sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto. En ese mismo lugar también se encontraban sus tres hijas, las trillizas Ana María, Sofía e Isabella.

Durante las labores de atención posteriores al movimiento telúrico, los equipos de rescate lograron localizar con vida a Ana María. La joven fue sacada de entre los restos de la edificación y trasladada a un centro asistencial, lo que en ese momento llevó a los familiares a conservar la esperanza de encontrar al resto de sus seres queridos.

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Esa expectativa comenzó a desvanecerse en la madrugada del miércoles, cuando fue ubicada sin vida Sofía. Horas después, los rescatistas encontraron a Jairo y Victoria. De esta manera, solo Isabella continúa sin ser localizada, por lo que los trabajos de búsqueda permanecen concentrados en establecer su paradero.

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Una historia que ha conmovido a Cali

La situación de los Saavedra Caicedo ha causado un fuerte impacto entre familiares, amigos y personas que siguen las noticias sobre la emergencia en la capital del Valle del Cauca. La imagen de una familia completa atrapada en medio del derrumbe se convirtió en uno de los episodios más dolorosos asociados al terremoto.

El Espectador informó sobre la localización de los padres y señaló que todavía faltaba por encontrar a una de las trillizas. El medio también recogió las palabras de Camila Martínez Sierra, sobrina de Hernán, quien expresó el golpe que representa para los allegados pasar de compartir momentos familiares a afrontar la ausencia de varios de sus integrantes.

La mujer describió a los Saavedra Caicedo como una familia cercana y afectuosa y lamentó que ahora sus seres queridos deban enfrentar reuniones marcadas por las ausencias y el recuerdo de quienes murieron.

Carlos Saavedra, tío de las trillizas, también se encontraba en el inmueble cuando ocurrió el sismo. De acuerdo con Red+ Noticias, el hombre consiguió salir con vida y posteriormente permaneció atento al operativo desplegado para localizar a sus familiares.

La frase que dijo el papá de las trillizas

Antes del desastre, Jairo había compartido con su esposa en un establecimiento de Cali. Esa escena, que en principio parecía una noche cualquiera, adquirió un significado especial después de la tragedia.

DJ Prilla, animador del lugar, contó en sus redes sociales que estuvo con la pareja horas antes del terremoto. Jairo, aficionado a la salsa, le pidió que pusiera ‘Siempre alegre’, tema de Raphy Leavitt y Orquesta La Selecta que conocía desde hacía más de dos décadas.

Según el relato del artista, mientras conversaban sobre la canción, el padre de las trillizas comentó que quería escucharla también cuando llegara el momento de su muerte y que incluso deseaba que apareciera en su lápida. La conversación quedó grabada en la memoria de Prilla debido a lo ocurrido poco después.

El DJ explicó que inicialmente Jairo y Vicky pensaban marcharse del lugar, pero terminaron quedándose unos minutos más. Finalmente, el hombre sacó a bailar a su esposa mientras sonaba la canción que había pedido.

Después del terremoto, aquella conversación cobró una dimensión completamente distinta para quienes conocían a Jairo. Lo que había sido un comentario expresado durante una noche de música terminó convertido en uno de los últimos recuerdos que sus amigos conservan de él.

Continúa la búsqueda de la tercera trilliza en Cali

Con el hallazgo de los padres y la muerte de Sofía, la atención de los equipos de rescate está puesta ahora en Isabella, la tercera trilliza. Sus familiares permanecen pendientes de cada avance del operativo mientras los socorristas revisan los puntos en los que todavía existen posibilidades de encontrarla.

En paralelo, Ana María continúa bajo cuidado médico luego de haber sido rescatada con vida de la estructura afectada.

La emergencia ha dejado numerosas historias de pérdida en Cali. Según el entregado por el alcalde Alejandro Éder, en la ciudad habían sido rescatadas 88 personas, mientras que 74 fallecidos contaban con certificado de defunción. También figuraban 150 personas reportadas como desaparecidas, aunque la administración distrital advirtió que ese listado todavía estaba en proceso de depuración.

Para la familia Saavedra Caicedo, la tragedia ha dejado una búsqueda que todavía no termina. Mientras esperan noticias sobre Isabella, sus allegados afrontan la muerte de Jairo, Victoria y Sofía, integrantes de una familia cuya historia quedó marcada por el terremoto y por aquella última noche de música que hoy recuerdan con especial dolor.

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