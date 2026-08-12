Por: EL PILON SA

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó en la tarde del miércoles 12 de agosto un balance actualizado sobre la situación provocada por el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. La información, suministrada con base en datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), refleja la magnitud de la emergencia nacional y el impacto humanitario: se han registrado 265 fallecidos, más de 53.000 personas afectadas, 3.494 heridas y 496 aún desaparecidas. De acuerdo con el reporte oficial entregado desde el Palacio de San Carlos en Bogotá, las cifras continúan en ascenso, lo que mantiene en alerta a las autoridades encargadas de la atención y el rescate.

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El jefe de Estado señaló que la prioridad del Gobierno Nacional está puesta en encontrar a los desaparecidos, cuyas familias enfrentan la angustia de la incertidumbre. Para ello, equipos de emergencia y organismos de socorro permanecen desplegados en las zonas más golpeadas por la tragedia, entre las que destacan las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Estas operaciones se orientan a la búsqueda y rescate de quienes aún no han sido localizados, mientras se refuerzan los esfuerzos de asistencia médica y apoyo logístico a los miles de afectados.

La gravedad de la situación llevó al mandatario a advertir públicamente sobre el aumento “alarmante” en la cifra de desaparecidos y a enfatizar la solidaridad que el país debe mostrar en estos momentos. Ante el drama colectivo, Abelardo de la Espriella decretó tres días de duelo nacional como homenaje a las víctimas, una medida simbólica que invita a toda la nación a acompañar a las comunidades lastimadas por la emergencia. Esta disposición establece que la bandera de Colombia debe permanecer a media asta en entidades públicas, sedes militares, estaciones de la Policía y representaciones diplomáticas en el exterior, como muestra de respeto y solidaridad hacia las familias enluctadas.

Según la información oficial, la respuesta institucional sigue en marcha, con intervención prioritaria en las regiones más afectadas, la atención de los heridos y la articulación de ayudas para quienes lo perdieron todo. El país vive una jornada marcada por el luto y el apoyo colectivo, mientras se avanza en la reconstrucción de las comunidades y la búsqueda de los desaparecidos continúa siendo el eje de la acción estatal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas han muerto y cuántos desaparecidos hay tras el terremoto en Colombia según la UNGRD?

De acuerdo con el balance suministrado por el presidente Abelardo de la Espriella basado en datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto en Colombia ha dejado 265 fallecidos y 496 personas desaparecidas.

¿Qué acciones ha decretado el Gobierno tras la tragedia del terremoto en Colombia?

El presidente Abelardo de la Espriella decretó tres días de duelo nacional en homenaje a las víctimas mortales del terremoto. Además, se ordenó que la bandera permanezca a media asta en instituciones públicas, militares y representaciones diplomáticas. Paralelamente, se mantiene el despliegue de equipos de emergencia enfocados en la búsqueda de desaparecidos y atención a los más de 53.000 afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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