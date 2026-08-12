Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali ha anunciado la reactivación del toque de queda en la ciudad como respuesta directa a las afectaciones causadas por un reciente sismo. Según explicaron las autoridades locales, esta decisión busca reforzar la seguridad, el orden público y posibilitar la atención adecuada frente a las situaciones que dejó el movimiento telúrico. De acuerdo con la información oficial, el toque de queda regirá desde las 9:00 de la noche del miércoles 12 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del jueves, con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar que las autoridades puedan enfocarse completamente en las labores de socorro y atención.

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En el contexto actual, Cali se encuentra en estado de calamidad pública, lo cual facilita la movilización de recursos institucionales destinados a la gestión de emergencias. Entre las disposiciones adoptadas, resalta el aumento de la presencia militar en las comunas 17 y 19, identificadas por las autoridades como las más afectadas por el sismo. Asimismo, y en materia de movilidad, se decretó una restricción vehicular bajo la modalidad de pico y placa, vigente hasta el sábado 15 de agosto, dando prioridad a ciertas placas numéricas; para el jueves le corresponde a los vehículos cuyas placas terminan en 1, 3, 5, 7 y 9.

Por otro lado, la administración municipal exhortó a la ciudadanía a permanecer en sus viviendas, permitiendo el libre desplazamiento de los organismos de socorro. La Secretaría de Salud declaró la alerta roja, ya que la red hospitalaria opera en su máxima capacidad, lo que representa una situación crítica para la atención médica. Un aspecto relevante es el apoyo nacional recibido: el secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, confirmó la llegada de 92 rescatistas altamente capacitados, gestionados por medio del llamado al Gobierno Nacional.

Estas medidas, según informaron los medios oficiales y las redes de la Alcaldía de Cali, están orientadas a permitir que los esfuerzos de rescate y atención a damnificados se lleven a cabo de manera segura y eficiente. El toque de queda, por tanto, se considera una herramienta clave en el ambiente de emergencia, donde la solidaridad y la cooperación ciudadana se vuelven indispensables.

¿Por qué fue decretado el toque de queda en Cali tras el sismo?

El toque de queda en Cali fue decretado por la Alcaldía con el propósito de salvaguardar la seguridad pública y facilitar el trabajo de los equipos de rescate luego del sismo que golpeó la ciudad. Las autoridades buscan así garantizar la movilidad de las unidades de socorro y evitar desplazamientos innecesarios que dificulten la atención a las emergencias, en un momento de alta vulnerabilidad para la población.

¿Qué significa que Cali esté en estado de calamidad pública?

Estar en estado de calamidad pública implica que la ciudad activa protocolos y recursos institucionales para responder de forma rápida y prioritaria ante situaciones de emergencia, como el reciente sismo. Esto permite agilizar la llegada de apoyos, reasignar presupuestos y coordinar esfuerzos interinstitucionales con el fin de proteger a la población y restablecer el orden y la seguridad lo antes posible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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