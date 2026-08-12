Por: EL PILON SA

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto dejó no solo cifras alarmantes, sino también relatos personales que reflejan la magnitud de la emergencia. Uno de los protagonistas fue el futbolista vallenato Humberto Osorio Botello, quien vivió el sismo en carne propia junto a su esposa e hijos en su apartamento en Cali.

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De acuerdo con los testimonios recogidos, Osorio Botello relató en un video cómo fue sorprendido por el movimiento telúrico cuando se encontraba en la vivienda con su familia. Gracias a su reacción oportuna, todos lograron evacuar el edificio y salir ilesos. Sin embargo, el inmueble sufrió graves daños estructurales, presentando grietas considerables que les impiden regresar.

La experiencia del futbolista no terminó con el primer susto. Según palabras de Humberto Osorio Botello, “estábamos con mi familia... cuando nos sorprendió este sismo. Gracias a Dios estamos bien toda la familia, logramos evacuar el edificio. La torre quedó con grietas”. Además, compartir el temor frente a la posibilidad de un colapso se intensificó tras observar otros edificios en peores condiciones: "ayer me tocó presenciar un edificio que estaba en el suelo... Cuando uno lo presencia personalmente ya es otra dimensión".

El hermano del jugador, Luis Carlos Osorio, agregó detalles sobre la angustiosa evacuación. Señaló que el terremoto sorprendió a Humberto y su familia mientras dormían, obligándolos a salir rápidamente del apartamento, aunque el futbolista regresó en medio del caos para rescatar a la mascota familiar. Durante ese momento, se vivieron minutos de tensión por la caída de objetos y las dificultades para descender las escaleras.

Actualmente, la familia Osorio Botello permanece en la vivienda de una hermana de la esposa de Humberto, esperando que los expertos revisen las condiciones del edificio para determinar si es seguro regresar. Luis Carlos subraya que algunos apartamentos colapsaron y otros presentan daños tan severos que es prudente evitar el ingreso, como han recomendado las autoridades.

Humberto Osorio Botello ha construido su vida en Cali desde hace años; allí conoció a su esposa, formó su hogar y sus hijos estudian. Pese a la adversidad, la intención de la familia es permanecer en la ciudad. Mientras tanto, los parientes en Valledupar mantienen contacto constante con el jugador y le ofrecen apoyo y compañía que les brinda tranquilidad, en espera de una solución definitiva.

A pesar de los lamentables daños materiales, Humberto Osorio Botello enfatizó que lo fundamental ha sido la integridad de su familia, agradeciendo los mensajes y el respaldo recibidos: "seguimos de pie, siempre confiando en Dios... la vida sigue". Su testimonio refleja fortaleza y esperanza en medio de la incertidumbre sobre su futuro hogar.

¿Cómo vivió Humberto Osorio Botello el terremoto en Cali junto a su familia?

Humberto Osorio Botello experimentó el sismo de 7,4 en su apartamento en Cali junto a su esposa e hijos. El movimiento los tomó por sorpresa mientras dormían, pero reaccionaron rápidamente para evacuar el edificio. En medio del pánico, Humberto regresó por su mascota, exponiéndose a la caída de objetos. A pesar de las grietas y daños en su vivienda, todos salieron ilesos y actualmente permanecen en casa de un familiar, según relataron tanto Humberto como su hermano Luis Carlos Osorio.

¿Por qué la familia de Humberto Osorio Botello no puede regresar a su apartamento en Cali?

Actualmente, la familia Osorio Botello no puede regresar a su apartamento porque el edificio donde residían sufrió graves afectaciones estructurales tras el terremoto. El inmueble presenta grietas y, según recomendación de las autoridades y expertos, no es seguro entrar hasta que se evalúen los riesgos. Además, otros apartamentos colapsaron, lo que agrava la situación y obliga a la familia a permanecer temporalmente fuera, en casa de un familiar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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