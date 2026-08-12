El Gobierno Nacional anunció un paquete de medidas dirigido a familias, comerciantes y empresas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, que golpeó varias zonas del occidente colombiano.

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(Vea también: SOS por el Chocó, la capital y varios municipios quedaron destruidos: ¿cómo ayudar?)

Las medidas hacen parte de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Ejecutivo y buscan atender tanto las necesidades de las familias que perdieron sus viviendas como las dificultades económicas de negocios que tuvieron que suspender sus actividades.

El plan contempla alivios tributarios y financieros, subsidios de arrendamiento y mecanismos de apoyo para micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia.

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¿Qué ayudas anunció el Gobierno por el terremoto?

Uno de los componentes está relacionado con los impuestos y las obligaciones financieras de las personas y negocios afectados.

Según la información entregada, se contempla la condonación temporal o el aplazamiento de impuestos nacionales y territoriales para predios y comercios que hayan resultado destruidos. También se plantean periodos de gracia para algunas líneas de crédito bancario.

La medida busca reducir temporalmente las obligaciones de quienes enfrentan pérdidas materiales y, al mismo tiempo, tienen dificultades para mantener sus compromisos financieros después del terremoto.

Otro de los frentes está dirigido a las familias que perdieron sus viviendas.

El Gobierno anunció subsidios de arrendamiento mediante giros destinados a personas que quedaron sin hogar. El mecanismo también contempla a pequeños comerciantes que necesiten trasladar temporalmente sus establecimientos debido a los daños sufridos.

Apoyo para pequeños negocios afectados por el terremoto

El paquete también incluye medidas para el sector productivo.

Las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el cese de actividades podrían acceder a transferencias directas y créditos con condiciones favorables, de acuerdo con el anuncio.

Este componente busca atender una de las consecuencias de una emergencia de esta magnitud: negocios que, además de enfrentar daños físicos, dejan de recibir ingresos mientras se recuperan las zonas afectadas.

La estrategia del Gobierno está planteada para los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y el norte del Valle del Cauca, territorios incluidos en el despliegue de atención tras el terremoto.

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