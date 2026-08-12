La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, hizo un balance sobre los primeros logros que ha tenido la campaña Colombia, un solo corazón, que ha sido promovida por ella y por su equipo de trabajo.

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El balance fue hecho en el marco de varios anuncios que dio a conocer el presidente Abelardo de la Espriella, entre ellos la declaratoria de emergencia económica para poder administrar mejor los recursos para apoyar a las víctimas del terremoto y la recuperación de las zonas.

Sobre los principales logros de la iniciativa, Ana Lucía Pineda exaltó que gracias al apoyo y la articulación del Gobierno Nacional, el sector privado, organizaciones sociales y de todos los colombianos ya se han gestionado más de 1.500 toneladas de alimentos y ayuda humanitaria para las zonas más afectadas.

Además, agradeció a algunas de las empresas y fundaciones que, según dice, no han escatimado para apoyar la campaña y, sobre todo, expresar su solidaridad con los colombianos más afectados. Esta es la lista:

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Banco de Alimentos

Fundación Minuto de Dios

Tiendas Ara

Tiendas D1

Nestlé

Purina

Avianca

Latam

“También hemos hecho presencia en los territorios con más de 120.000 litros de agua distribuidos entre botellas y carrotanques. Y hemos gestionado apoyo con carrotanques de combustible en articulación con organizaciones como Terpel y Petromil”, explicó la primera dama.

Así mismo, destacó que se logró gestionar varias plantas de energía, equipos de Internet de Starlink, generadores eléctricos y contenedores refrigerados de más de 40 pies para apoyar el trabajo que hoy está desempeñando Medicina Legal, especialmente en el departamento de Risaralda.

“También hemos contado con donación de medicamentos, hemos gestionado gracias a Farmatodo, a Cruz Verde y a otras farmacéuticas hemos llevado apoyo de medicamentos a distintos hospitales. Y también en estos momentos estamos llevándole apoyo a la Cruz Roja Colombiana”, agregó.

Terremoto en Colombia: primera dama da balance de las ayudas

En medio de las ayudas humanitarias, la esposa del presidente De la Espriella exaltó que se están llevando cobijas, colchonetas y carpas a los albergues para poder apoyar en las noches a todas las familias que están siendo atendidas.

“También contamos y hemos gestionado con apoyo médico, psicosocial, y un apoyo absolutamente gratuito con apoyo fúnebre para las familias damnificadas que han perdido a sus seres queridos. Adicionales también más de 150 toneladas en kits de emergencia para apoyar a los rescatistas”, explicó.

Finalmente, la primera dama exaltó el apoyo de empresas como McDonald’s, que ha dado alimentos para que los rescatistas continúen con su labor.

“También tenemos puntos en Miami, en New Jersey, y estamos direccionando todas estas ayudas directamente al aeropuerto de Cali, y desde ahí estamos direccionando las ayudas a los distintos municipios”, concluyó.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.