Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) anunció que, tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto en Pereira, mantendrá sus actividades en modalidad virtual, tanto en los ámbitos académicos como administrativos. De acuerdo con el comunicado oficial divulgado por la UTP, la medida responde a la necesidad de salvaguardar la seguridad de estudiantes, profesores, trabajadores y demás miembros de la comunidad universitaria, mientras se adelantan rigurosas evaluaciones técnicas sobre el estado estructural de los edificios del campus.

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En su mensaje dirigido a la opinión pública, la UTP manifestó su solidaridad con quienes resultaron afectados por la emergencia y detalló que implementó una ruta progresiva de atención, evaluación y recuperación, priorizando la integridad de las personas que hacen parte de la institución. Según lo informado, varios edificios presentan afectaciones a raíz del sismo, por lo que el ingreso general al campus continúa suspendido hasta que se verifiquen y garanticen las condiciones de seguridad en cada una de las instalaciones.

Equipos técnicos especializados realizan en este momento inspecciones detalladas para determinar el impacto que tuvo el terremoto sobre la estructura de los edificios y así poder definir cuáles podrán ser habilitados nuevamente y cuáles requerirán intervenciones adicionales. En ese sentido, el acceso a las instalaciones universitarias será autorizado de manera gradual y programada, una vez se compruebe que es seguro para todos los integrantes de la comunidad académica.

Durante este proceso de evaluación y recuperación, la UTP permanecerá operando a través de estrategias virtuales que aseguren el desarrollo continuo de las actividades esenciales. Asimismo, las autoridades universitarias hicieron un llamado especial a estudiantes, docentes, funcionarios y a la ciudadanía en general para que se abstengan de desplazarse hacia el campus hasta nueva orden y consulten únicamente la información publicada en los canales oficiales de la institución.

Finalmente, la UTP expresó su agradecimiento por el respaldo recibido por parte de otras instituciones, organizaciones y diferentes actores sociales durante la emergencia. La universidad reiteró su compromiso de trabajar de manera constante en la inspección de los daños y en la pronta recuperación de la infraestructura, con el objetivo de retornar a las actividades presenciales de forma segura, ordenada y progresiva.

¿Cuándo reabrirá el campus de la Universidad Tecnológica de Pereira tras el terremoto?

La Universidad Tecnológica de Pereira anunció que la reapertura del campus se realizará de forma gradual y solo será posible cuando las evaluaciones técnicas confirmen que las instalaciones ofrecen condiciones seguras. Por el momento, no se ha establecido una fecha exacta, pues los equipos técnicos continúan inspeccionando los edificios y determinarán el cronograma de retorno conforme avance el proceso de verificación.

¿Qué medidas tomó la UTP para garantizar la continuidad académica tras la emergencia?

Tras los daños ocasionados por el terremoto, la UTP decidió mantener sus actividades académicas y administrativas en modalidad virtual mientras avanza el proceso de inspección y recuperación de la infraestructura. Asimismo, recomendó a la comunidad universitaria informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar desplazamientos no autorizados hacia el campus universitario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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