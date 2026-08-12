El distrito de Buenaventura se ha convertido en uno de los escenarios más golpeados y vulnerables tras el violento terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país, cuyo epicentro inicial se localizó en el municipio chocoano de San José del Palmar. A través de impactantes imágenes aéreas difundidas en un video oficial de la Armada Nacional, se logra dimensionar la desolación y la crudeza con la que el movimiento telúrico —el más fuerte registrado en el país en los últimos años— arrasó con múltiples sectores de la principal ciudad portuaria del Pacífico colombiano, dejando a su paso escombros y una profunda crisis humanitaria.

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La situación que se vive en el territorio es calificada por los residentes como angustiante y desesperada. En diálogo con SEMANA, la abogada y ex cónsul de Colombia en Washington, Libia Mosquera, quien reside en la zona afectada, lanzó un clamoroso S.O.S. en nombre de la comunidad, pidiendo la solidaridad urgente de todo el país. La jurista advirtió con profunda preocupación sobre las extremas dificultades logísticas que han frenado la respuesta estatal, detallando que la ciudad permaneció completamente incomunicada por vía terrestre y solo hasta hace pocas horas se logró restablecer el paso vehicular, un factor crítico que ha retrasado considerablemente la llegada de caravanas con asistencia humanitaria, alimentos y brigadas de rescate.

Uno de los flancos más críticos de la emergencia radica en la absoluta precariedad de la atención médica. Según explicó Mosquera, la infraestructura del hospital principal colapsó por completo a causa del sismo, obligando a los profesionales de la salud a improvisar carpas y puestos de atención en plena vía pública para poder socorrer a los heridos. Sin embargo, el drama humanitario se ha visto agravado por las inclemencias del clima, ya que torrenciales aguaceros han azotado las tiendas de campaña improvisadas en las calles, mojando a los pacientes y dificultando aún más las labores de estabilización médica.

Ante este panorama desolador, los habitantes y líderes locales insisten en que la prioridad más urgente es la instalación inmediata de hospitales de campaña equipados para atender la alta demanda de lesionados, sumado al abastecimiento prioritario de agua potable, víveres y medicamentos. Mientras las autoridades nacionales intentan abrirse paso entre las vías afectadas y coordinar la llegada de ayuda humanitaria al puerto, el grito de auxilio desde Buenaventura resuena como una de las alertas más apremiantes en medio de la emergencia nacional que atraviesa Colombia.