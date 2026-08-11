Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses compartió recientemente la identidad de 43 de las 165 personas fallecidas cuyos cuerpos fueron recibidos posteriormente al terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. De acuerdo con el reporte divulgado por la entidad, este balance corresponde al corte realizado a la 1:30 de la tarde del martes y abarca víctimas residentes en Manizales, Pereira, Buenaventura y Quibdó.

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Entre quienes ya han sido plenamente identificados en Manizales se encuentran Fernando Alonso González, Catalina Arango Sandoval, Oscar de Jesús Henao Marín y Luis Alberto Duque Cortes, registrados según la unidad básica ubicada en esta ciudad. En Pereira, Medicina Legal pudo establecer la identidad de 20 personas, entre las que destacan Lina Marcela Rodas Cuartas, Julián Andrés Mejía Moreno, Sandra Patricia Chica Montoya, Gilberto de Jesús Giraldo López y Wilson de Jesús Largo Trejos, de acuerdo con el mismo informe. Otros nombre reportados en esta zona incluyen a Pilar Jiménez Toquiar, Sergiña Monzada Aguirre, Paula Andrea Franco Bustamante, Angela María Acosta González, entre otros ciudadanos que lamentablemente perdieron la vida como consecuencia de la tragedia natural.

En el caso de Buenaventura fueron identificados Mabel Cristina Carvajal Posada, Martha Patricia Correa Grueso y Carlos Alberto Rosero Pretel. Mientras tanto, en Quibdó, las personas reconocidas por el Instituto fueron Bibiana Buitrago Zuluaga, Daniela Sánchez Morales y Juan Antonio Galeano Restrepo.

La entidad indicó de forma precisa que los procedimientos forenses para establecer la identidad de los fallecidos siguen en marcha, por lo que el listado de víctimas identificadas podría incrementarse en las próximas horas o días. Según Medicina Legal, estos trabajos requieren protocolos rigurosos de análisis para garantizar la veracidad y el respeto hacia las víctimas y sus familias.

Esta información proviene directamente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y busca mantener informada a la ciudadanía sobre los avances en la identificación de las personas fallecidas tras el sismo. El instituto reitera su compromiso con la transparencia y el acompañamiento en este difícil proceso que atraviesan las comunidades afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las ciudades donde han sido identificadas víctimas del terremoto, según Medicina Legal?

Las ciudades reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde se han identificado víctimas hasta el momento son Manizales, Pereira, Buenaventura y Quibdó. En cada una de estas localidades, las unidades básicas de la entidad han adelantado los procesos forenses para corroborar la identidad de las víctimas cuyos cuerpos fueron recibidos tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

¿Qué procedimientos sigue Medicina Legal para la identificación de víctimas tras una tragedia?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la identificación de víctimas tras un evento como un terremoto implica protocolos rigurosos, que comprenden el análisis forense de los cuerpos y la verificación de la identidad con el objetivo de brindar certeza y respeto a las familias. Este proceso puede tomar varios días, dependiendo del estado de los cuerpos y la disponibilidad de información para la identificación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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