Por: El Espectador

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El devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto marcó uno de los desastres naturales más graves en la historia reciente del país. De acuerdo con la información oficial presentada, la tragedia provocó la muerte de más de 180 personas, dejó 1.595 heridos y mantiene a 195 ciudadanos desaparecidos. La emergencia se ha concentrado especialmente en cinco ciudades, donde se decretó la alerta roja por el alcance de los daños y la urgencia de la atención a las víctimas.

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El impacto en la infraestructura es igualmente alarmante: se reporta la destrucción de 1.136 viviendas y un total de 8.357 casas con daños importantes. Además, 35 centros de salud sufrieron afectaciones, lo que limita el acceso a atención médica en un momento crítico para la población afectada. Frente a la magnitud de la situación, la respuesta institucional no se hizo esperar. La rama judicial, junto con organismos de control y la Fundación Pro-Obras Sociales de Justicia, decidió unirse para brindar apoyo concreto y coordinado a las familias damnificadas, según se informó a través de un comunicado oficial.

La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, además de entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Registraduría, instaron a sus respectivos servidores y servidoras a solidarizarse con los damnificados. Como primera acción, lanzaron una convocatoria para que, de manera voluntaria, quienes así lo deseen donen un día de salario. "Un día de salario puede significar mucho para quien lo necesita: puede convertirse en un día de alivio, o en un primer paso para comenzar de nuevo", señalaron en el comunicado citado.

Para canalizar esta ayuda, los funcionarios deben diligenciar un formato de autorización de descuento, el cual se tramitará ante la entidad a la que pertenecen y se cruzará con el pago correspondiente al mes de agosto. Todo lo recaudado será entregado por las instituciones colaboradoras en los primeros días de septiembre a las zonas más golpeadas por el evento sísmico. Las autoridades subrayaron la gravedad de la emergencia y el deber de responder a la necesidad urgente de asistencia humanitaria en los municipios afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales ciudades afectadas por el terremoto en Colombia?

El terremoto dejó en alerta roja a cinco ciudades de Colombia, donde se concentraron la mayor cantidad de víctimas y daños materiales. Esta clasificación indica que las autoridades locales y nacionales priorizan la atención en estos territorios debido a la gravedad de la emergencia, siempre de acuerdo con los datos referenciados en el texto.

¿Cómo pueden ayudar los funcionarios de la rama judicial a los damnificados del terremoto?

La rama judicial y los organismos de control propusieron a sus funcionarios la donación voluntaria de un día de salario. Para hacerlo, deben firmar una autorización para que el descuento se aplique en su pago de agosto. Los recursos recogidos se entregarán en las regiones más afectadas durante los primeros días de septiembre, de acuerdo con el comunicado oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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