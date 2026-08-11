A través de Twitter, el servicio de Elon Musk dio a conocer que puso a disposición de los colombianos el acceso a Starlink y ampliará este beneficio durante un mes.

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Así lo publicó en esa red social, en donde destacó que el servicio gratuito beneficiará a los clientes nuevos y a quienes ya lo vienen usando.

“Para aquellos afectados por el devastador terremoto en Colombia, Starlink está proporcionando servicio gratuito hasta el 12 de septiembre para clientes nuevos y existentes. También estamos desplegando Starlink para apoyar a las agencias de respuesta de emergencia y restablecer la conectividad en las zonas más afectadas”, publicó Starlink a través de Twitter.

Este es el trino:

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For those impacted by the devastating earthquake in Colombia, Starlink is providing free service through September 12 to new and existing customers. We are also deploying Starlink to support emergency response agencies and restore connectivity in the hardest-hit areas →… — Starlink (@Starlink) August 11, 2026

¿Qué es Starlink y cómo funciona?

A diferencia del internet satelital tradicional que opera desde la órbita geoestacionaria a más de 35.000 kilómetros de la Tierra, Starlink funciona mediante una megaconstelación de miles de pequeños satélites distribuidos en la órbita terrestre baja (LEO), a unos 550 kilómetros de altitud.

Dicha cercanía física reduce la latencia de cientos de milisegundos a apenas 20 o 40 milisegundos, permitiendo un flujo de datos continuo y de alta velocidad que simula la estabilidad de una red fija convencional.

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La principal ventaja operativa de Starlink en una zona de desastre, como las que tiene Colombia hoy, radica en su arquitectura descentralizada y su despliegue tipo Plug & Play. Sus terminales o antenas terrestres no dependen de cableados urbanos ni de repetidoras locales; solo requieren una vista despejada hacia el cielo y una fuente básica de energía —como un generador eléctrico portátil o baterías solares— para vincularse de manera autónoma con los satélites que sobrevuelan la zona.

El beneficio ofrecido por Starlink estará hasta el 12 de septiembre para los usuarios y zonas impactadas por el sismo. La medida abarca la aplicación automática de créditos en cuentas activas o canceladas, reemplazo de equipos dañados por el evento telúrico y el despacho prioritario de kits para apoyar la contingencia en regiones vulnerables.

Para las labores de socorro, la efectividad de este servicio es clave. Permite a brigadas de la Cruz Roja, la Defensa Civil, puestos de mando unificado y centros de salud transmitir datos médicos en tiempo real, coordinar evacuaciones, mapear zonas afectadas mediante drones y restablecer la telefonía IP en hospitales de campaña donde el apagón digital es absoluto.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.