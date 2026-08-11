Luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto, diferentes organizaciones y empresas activaron medidas para facilitar la atención de las personas afectadas por la emergencia.

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Entre ellas está Uber, que anunció una serie de acciones para apoyar a quienes quieran llevar donaciones a centros de acopio habilitados por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO).

La plataforma permitirá que usuarios activos en Bogotá, Cali y Medellín tengan hasta dos trayectos con un descuento máximo de $22.000 cada uno, siempre que los desplazamientos estén relacionados con la entrega de donaciones en los puntos habilitados.

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La medida estará disponible hasta el domingo 16 de agosto de 2026, según informó la compañía.

¿Cómo conseguir el descuento de Uber para llevar donaciones?

Para acceder al beneficio, los usuarios deben ingresar a la aplicación de Uber y seguir una serie de pasos.

Primero deben abrir la app, entrar a “Cuenta”, seleccionar “Billetera”

Posteriormente ingresar a “Promociones”, donde encontrarán la opción para agregar un código promocional.

Los códigos disponibles son diferentes dependiendo de la ciudad:

Bogotá: BOGOTAAYUDA.

Medellín: MEDELLINAYUDA.

Después de aplicar el código, el usuario debe solicitar un trayecto hacia uno de los centros de acopio habilitados, llevar allí sus donaciones y utilizar el segundo trayecto para regresar.

Es importante tener en cuenta que el beneficio promocional está anunciado para usuarios de Bogotá y Medellín. Aunque también existe un centro de acopio habilitado en Cali, el comunicado entregado por Uber no señala un código de descuento para esa ciudad.

Estos son los centros de acopio donde puede llevar las donaciones

Las donaciones podrán entregarse en centros vinculados a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia.

En Bogotá, el punto habilitado es el Banco de Alimentos de Bogotá, ubicado en la Calle 19 A No. 32-50.

En Medellín, las ayudas pueden llevarse a Fubam – Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, ubicada en la Carrera 52 No. 30 A 97.

Mientras tanto, en Cali está habilitada la Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos, en la Calle 24 No. 6-103.

La empresa explicó que esta iniciativa busca facilitar el traslado de las personas que quieran sumarse a las acciones de ayuda destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto.

“La plataforma de Uber está al servicio de quienes quieran llevar sus ayudas a los centros de acopio habilitados o hacer donaciones en favor de los afectados por esta tragedia”, señaló Ángela Mendoza, gerente general de Uber para la Región Andina.

Uber también habilitará botón para hacer donaciones

Además de los descuentos para los desplazamientos, Uber anunció que habilitará un Botón de Ayuda dentro de la aplicación.

Esta herramienta permitirá a los usuarios de todo el país acceder a información relacionada con la emergencia y encontrar opciones para hacer donaciones directamente a través de los canales de ABACO.

La compañía también anunció una medida dirigida a los conductores que trabajan mediante la plataforma.

Uber reducirá temporalmente la tasa de servicio a los arrendadores en Pereira, Armenia, Manizales y Cali, con el objetivo de facilitar la movilidad en esas ciudades durante la emergencia.

De esta manera, la compañía activó medidas dirigidas tanto a quienes quieran aportar con donaciones como a las personas que utilizan la plataforma para movilizarse en algunas de las ciudades afectadas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.