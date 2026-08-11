El terremoto que sacudió a Colombia dejó grietas, vidrios rotos y daños estructurales en numerosas viviendas. Ante esta situación, el creador de contenido identificado como @soyeldelosapartamentos llamó la atención sobre un asunto que podría ser clave para quienes tienen un crédito hipotecario: revisar la póliza asociada a su vivienda antes de asumir los costos de las reparaciones.

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“Si el terremoto de ayer dejó daños en tu apartamento, hay un término de tiempo muy importante que conozcas”, señaló, quien además recomendó a las personas afectadas no apresurarse a pagar de su bolsillo los arreglos sin antes consultar las condiciones de su seguro.

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En Colombia, los inmuebles hipotecados a entidades vigiladas deben contar con cobertura frente a incendio y terremoto durante la vigencia del crédito, de acuerdo con las disposiciones citadas por la Superintendencia Financiera. Sin embargo, el alcance de cada cobertura y las condiciones para reclamar dependen de la póliza contratada.

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@soyeldelosapartamentos Si el terremoto dejó algún daño en tu apartamento y tienes crédito hipotecario, pilas con esto. Tu inmueble debe contar con seguro contra incendio y terremoto y, por regla general, tienes 3 días desde que conociste el siniestro para dar aviso a la aseguradora. Ojo, son 3 días para avisar, no para tener lista toda la reclamación. Documenta los daños, llama a tu banco o aseguradora y repórtalos cuanto antes. Y sobre todo, espero que tú y tu familia estén bien. 🙏 ♬ sonido original – soyeldelosapartamentos

Sobre el aviso del siniestro, el creador de contenido explicó: “Según el código de comercio, uno le debe reportar a la aseguradora la situación dentro de los 3 días a la ocurrencia del evento”. Por eso, tomando como referencia el terremoto del lunes 10 de agosto, recomendó avisar cuanto antes a la aseguradora o al banco. También aclaró que “pueden haber pólizas que tengan un término mayor de tiempo, pero el establecido por la ley es 3 días”.

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Su recomendación incluye conservar pruebas de las afectaciones. “Si a ti te pasó o conoces a alguien que le haya pasado, es que tomen fotos, tomen vídeos, ojalá con timestamp, con esta aplicación que te pone la fecha, la hora en la que estás tomando la foto o el vídeo, y que reportes eso, que llames al banco, que llames a la aseguradora”, explicó.

El hombre hizo una precisión importante sobre el procedimiento: “Solo se necesita eso para cumplir con el requisito: avisar dentro de los 3 días. Ya después viene la reclamación, las evidencias, toda la documentación que vas a aportar, pero asegurate de avisarle a la aseguradora en los primeros 3 días”. En cualquier caso, antes de reparar o intervenir una estructura afectada, conviene revisar las condiciones de la póliza y seguir las indicaciones de la aseguradora y de las autoridades.

Cabe mencionar que ese plazo debe entenderse como una recomendación para avisar oportunamente sobre el siniestro y no como un límite universal para presentar toda la reclamación. Los afectados deben revisar las condiciones particulares de su póliza y confirmar directamente con la aseguradora cuál es el procedimiento y el plazo aplicable.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.