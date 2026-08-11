Por: El Espectador

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Cundinamarca presentó este martes 11 de agosto un reporte actualizado sobre las consecuencias que dejó el reciente terremoto en el departamento. Las cifras recogidas por las entidades oficiales, luego de analizar la situación en 92 municipios, muestran un panorama donde predominaron los daños leves en la infraestructura, aunque la magnitud del evento afectó sectores clave, según lo indicó el gobernador Jorge Rey. De acuerdo con la información, se reportaron afectaciones en 89 viviendas y 80 instituciones educativas, este último, uno de los sectores más impactados en número de novedades. Además, se identificaron daños en cinco hospitales y centros de salud, situaciones que si bien en su mayoría fueron de carácter menor, exigen evaluaciones más precisas para descartar riesgos futuros.

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En esa línea, los reportes también incluyen daños en cinco alcaldías municipales, tres estaciones de Policía, cuatro iglesias, una plaza de mercado y tres empresas del sector privado. A pesar del número considerable de edificaciones con daños, el gobernador Rey resaltó que en Cundinamarca no se registraron víctimas fatales ni personas heridas como consecuencia directa del sismo, un dato que aporta tranquilidad en medio de la emergencia. Esta información fue confirmada por las autoridades departamentales.

Las instituciones educativas de Nilo y Tabio suspendieron clases mientras se esperan los resultados de una revisión técnica dirigida por ingenieros patólogos, vocación profesional que consiste en analizar estructuralmente las edificaciones para determinar posibles daños y riesgos. Esta decisión obedece a que los comités municipales de gestión del riesgo consideraron necesario un examen detallado antes de reanudar actividades escolares, priorizando la seguridad de la comunidad educativa.

De manera paralela, la gobernación junto con el Ministerio del Interior puso en marcha una campaña de recolección de ayudas humanitarias, como apoyo adicional a familias damnificadas, particularmente en el departamento de Chocó. Se habilitaron dos puntos de acopio en la Plaza de la Paz y en la Empresa de Licores de Cundinamarca, operativos entre el 11 y el 23 de agosto. La invitación a participar está abierta a ciudadanos, empresas y entidades interesadas en respaldar a las poblaciones más afectadas por el terremoto, evidenciando la articulación institucional para responder ante este tipo de emergencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas instituciones y viviendas resultaron afectadas por el terremoto en Cundinamarca?

De acuerdo con el gobernador Jorge Rey, el balance oficial muestra afectaciones en 89 viviendas y 80 instituciones educativas en Cundinamarca, además de varios hospitales, alcaldías, iglesias y establecimientos del sector empresarial, aunque la mayoría de daños fueron leves y no hubo víctimas humanas.

¿Cómo se organiza la recolección de ayudas para damnificados del terremoto en Cundinamarca?

La gobernación de Cundinamarca, en conjunto con el Ministerio del Interior, implementó dos puntos de acopio para recibir donaciones entre el 11 y el 23 de agosto. Uno se ubica en la Plaza de la Paz y el otro en la Empresa de Licores de Cundinamarca, permitiendo que ciudadanos, empresas y organizaciones contribuyan a apoyar a las comunidades más perjudicadas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.