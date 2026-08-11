Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las instituciones educativas oficiales de Ibagué, incluyendo los megacolegios, continuarán con clases virtuales durante lo que resta de la semana, medida tomada como respuesta preventiva tras el sismo ocurrido el lunes 10 de agosto. De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Educación Municipal, la decisión pretende salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo, al tiempo que se asegura la continuidad de las clases mientras se desarrollan inspecciones y verificaciones técnicas sobre la infraestructura educativa afectada.

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Esta medida fue comunicada luego de que se identificaran posibles daños en algunas sedes educativas, lo que motivó la implementación de la virtualidad como alternativa temporal. Según explicó Diego Guzmán, jefe de la Secretaría de Educación, "se han visitado más de 50 sedes de las instituciones educativas de Ibagué y aproximadamente 8 presentan afectaciones, que vamos a revisar". Este funcionario agregó que, una vez se cuente con un diagnóstico más completo, se espera que el retorno a la presencialidad en la mayoría de los planteles ocurra el próximo martes.

Durante este periodo de contingencia, cada institución educativa tiene la autonomía para adoptar medidas de flexibilidad académica y curricular acordes a sus realidades y necesidades. Ello implica el desarrollo de clases virtuales sincronizadas (en tiempo real), actividades académicas asincrónicas (realizadas por los estudiantes de forma autónoma), uso de plataformas digitales, así como el apoyo mediante guías y material pedagógico. La intención, según lo expuesto por la Secretaría, es ajustar el proceso de aprendizaje a las diferentes dinámicas y retos del contexto actual.

Un aspecto relevante comunicado por las autoridades municipales tiene que ver con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual no será prestado mientras las instituciones se mantengan en modalidad virtual. Según Guzmán, el servicio del PAE se restablecerá a partir del regreso a clases presenciales la próxima semana, conforme a la programación habitual.

En el caso de las instituciones educativas privadas, la Secretaría de Educación exhortó a que se mantengan atentos a la revisión de sus infraestructuras. Esta dependencia recordó que, en virtud de la autonomía institucional, cada colegio privado puede decidir si acoge o no las orientaciones definidas para el sector oficial.

A pesar de la contingencia, los Juegos del Magisterio 2026 se llevarán a cabo con normalidad este viernes. La Secretaría y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) verificaron técnicamente los escenarios deportivos y confirmaron que están en condiciones óptimas para la realización de las actividades programadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el motivo por el que las clases en Ibagué continúan de manera virtual esta semana?

Las clases en las instituciones educativas oficiales de Ibagué continúan de manera virtual para proteger la integridad de la comunidad educativa tras el sismo del lunes 10 de agosto, mientras avanzan inspecciones y se verifica el estado de la infraestructura, según informó la Secretaría de Educación Municipal.

¿Qué pasará con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la modalidad virtual en Ibagué?

Durante los días en los que las clases se desarrollen virtualmente, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no será prestado. De acuerdo con la Secretaría de Educación, el servicio se restablecerá normalmente a partir del regreso a las clases presenciales el próximo martes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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