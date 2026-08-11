El fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto continúa dejando movimientos posteriores en la zona donde se produjo el evento principal. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) actualizó este martes el balance de la actividad sísmica y confirmó que ya se han registrado 103 réplicas.

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El reporte de la entidad tiene corte a las 3:00 de la tarde del martes 11 de agosto, por lo que corresponde a los movimientos registrados desde el terremoto ocurrido el lunes a las 7:34 de la mañana.

De acuerdo con el SGC, del total de réplicas identificadas, seis tuvieron magnitud superior a 3,0, mientras que una superó magnitud 4,0.

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El dato muestra que la actividad sísmica posterior al terremoto continúa, aunque la mayoría de estos movimientos han tenido magnitudes inferiores a las que pueden generar afectaciones importantes.

¿Por qué se producen tantas réplicas después de un terremoto?

Las réplicas son movimientos sísmicos que ocurren después de un terremoto principal y están relacionados con el proceso de reajuste de la corteza terrestre tras la liberación de energía que produjo el primer evento.

Por eso, que se presenten decenas de movimientos posteriores a un terremoto fuerte no significa necesariamente que esté ocurriendo un nuevo terremoto de igual magnitud. Lo habitual es que las réplicas sean de menor intensidad y que, con el paso del tiempo, su frecuencia disminuya.

En este caso, el sismo principal ocurrió a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Desde entonces, el SGC ha mantenido el seguimiento de la actividad sísmica en la zona y ha ido actualizando el número de movimientos registrados.

El reporte anterior de la entidad ya había mostrado un aumento progresivo en el número de réplicas. De hecho, durante la mañana del martes diferentes reportes daban cuenta de que la cifra se acercaba al centenar.

¿Seguirán ocurriendo réplicas en Colombia?

La actividad sísmica posterior al terremoto puede prolongarse durante días, semanas e incluso más tiempo. Sin embargo, no es posible establecer con exactitud cuándo ocurrirá la próxima réplica ni cuál será su magnitud.

Ese punto es especialmente importante porque la sismología no permite predecir de manera exacta la fecha, la hora y la magnitud de un terremoto. Lo que sí pueden hacer las entidades especializadas es monitorear permanentemente la actividad y analizar el comportamiento de la secuencia.

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