Por: Caracol TV

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El terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 dejó una profunda huella en Colombia, al reportarse por lo menos 169 fallecidos y más de 570 personas heridas, conforme a los reportes recogidos por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). El evento sísmico, que alcanzó una magnitud de 7,4, no solo acabó con la vida de decenas de ciudadanos sino que también provocó el colapso de más de 60 edificaciones y desolación en varias capitales importantes, entre ellas Cali, Pereira y Manizales, según información de Noticias Caracol.

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El epicentro del sismo estuvo localizado en San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de 103 kilómetros, según datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Pereira, capital del departamento de Risaralda y cercana al epicentro, se convirtió en la ciudad más afectada, al registrar 66 víctimas mortales, cifra que corresponde solo al balance de las ciudades principales. No obstante, las autoridades advirtieron que hay numerosas víctimas y daños en localidades y municipios aledaños, donde también se reportaron colapsos de construcciones, daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia figuran entre las ciudades más golpeadas, lo que llevó al presidente Abelardo de la Espriella, quien solo llevaba cuatro días en el poder, a decretar una situación de “desastre nacional”. El terremoto tuvo lugar a las 7:34 de la mañana y fue percibido en ciudades como Bogotá, Popayán, Medellín y en varios países vecinos, entre ellos Ecuador, Panamá y Venezuela.

Viviana Dionicio, sismóloga de la Red Sismológica Nacional del SGC, explicó que se trata del sismo más potente registrado desde el inicio de operaciones de la red en 1993. De acuerdo con la especialista, obtuvo una intensidad instrumental de 7 sobre una escala de 10, clasificación que indica que fue “muy fuerte” y con daño moderado, percibido con mayor intensidad en Quindío, Chocó, Valle y el Eje Cafetero. Dionicio subrayó que aunque la magnitud es única para el evento, la intensidad varía según la vulnerabilidad de cada zona, lo que fue evaluado mediante alrededor de 15.000 reportes ciudadanos.

La sismóloga explicó además que la propagación inusual del temblor a tantas regiones se debió a su elevada magnitud y a la profundidad intermedia. Aunque los sismos profundos tienden a sentirse menos, la energía liberada permitió que las ondas sísmicas alcanzaran distancias considerables. A diferencia de terremotos superficiales anteriores, como el de Armenia en 1997, este fenómeno está asociado al proceso de subducción, en el que la Placa de Nazca desciende bajo la Placa Suramericana, generando acumulación y posterior liberación de energía, de acuerdo con el SGC.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el terremoto del 10 de agosto de 2026 se sintió en tantas ciudades de Colombia?

La gran cantidad de ciudades colombianas y países vecinos donde se sintió el sismo se debe, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, a su poderosa magnitud y a su profundidad intermedia (103 kilómetros). Según la sismóloga Viviana Dionicio, la energía liberada por el sismo permitió que las ondas sísmicas viajaran largas distancias a través de la tierra, siendo registradas en numerosos lugares, incluso fuera de las fronteras nacionales. Esto, sumado a la naturaleza de los procesos de subducción entre placas tectónicas, facilitó su amplia percepción.

¿Qué significa subducción y cómo está relacionada con los terremotos en Colombia?

El término "subducción" hace referencia al proceso tectónico donde una placa de la corteza terrestre se desliza por debajo de otra. En el caso del terremoto del 2026, la Placa de Nazca se introduce debajo de la Placa Suramericana, acumulando energía a lo largo del tiempo hasta que dicha energía es liberada en forma de un sismo, según explicó el Servicio Geológico Colombiano. Esta dinámica geológica es fundamental para entender los terremotos de gran magnitud que afectan la región.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.