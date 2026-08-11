Por: El Espectador

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Durante los primeros días de la nueva legislatura, la exministra de Salud y Protección Social, ahora senadora, ha demostrado familiaridad con el terreno del Senado, institución con la que ya había interactuado ampliamente tanto como funcionaria de gobierno como dirigente gremial. Su experiencia incluye la participación en la elaboración de la Ley Estatutaria de Salud, que reconoció a la salud como un derecho humano fundamental, lo que le otorga una visión clara de los desafíos actuales en el Congreso. De acuerdo con el testimonio recogido por El Espectador, la bancada a la que pertenece ha presentado nueve proyectos de ley orientados a responder a necesidades clave del país: reforma a la salud; una Ley de Jurisdicción Agraria; reforma a la Unidad de Gestión del Riesgo —criticada por históricos problemas de corrupción—; actualización de la Ley 30 de Educación Superior; control sobre el fracking y la reforma a la Ley de Competencias, pensada para descentralizar los recursos hacia las regiones.

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Uno de los temas que más destacan en la agenda es la defensa de recursos con destinación específica y la necesidad de políticas anticorrupción que garanticen la transparencia en su manejo. La senadora insiste en la importancia de reformar los organismos de control regional, como personerías y contralorías, para alejarlos de la influencia de los clanes políticos y convertirlos en entidades independientes y meritocráticas. En ese contexto, subraya la relevancia de la reciente ley orgánica que establece que el 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación debe destinarse a las regiones en un plazo de 12 años, y advierte sobre los riesgos de que el gobierno de Abelardo de la Espriella incumpla ese pacto constitucional.

Durante la actual legislatura, se han presenciado alianzas inusuales en el Congreso, como el apoyo conjunto del Pacto Histórico y el Centro Democrático a la elección de Honorio Henríquez, motivado por garantías para la oposición política y social. La senadora también ha señalado tensiones con figuras como Enrique Gómez, presidente de la Comisión Primera, exigiendo respeto por el trámite y garantías legales que establece la Ley 5, que regula el funcionamiento del Congreso.

Al referirse a la posibilidad de que el presidente De la Espriella busque gobernar por decreto, la congresista advierte que varias de sus propuestas requerirían reformas constitucionales, por lo que sería inaceptable eludir el control parlamentario. Recalca la gravedad de los anuncios de cerrar instituciones o despedir empleados públicos sin el debido proceso legislativo.

En el frente de la salud, expresa inquietud por la designación de Ana María Vesga —proveniente de Acemi, gremio de las EPS privadas— como ministra, subrayando posibles conflictos de interés y el riesgo de que las reformas necesarias, especialmente una que apunte a resolver la crisis estructural del sector, se vean obstaculizadas por intereses particulares. Critica el destino de los recursos y la persistencia de denuncias por corrupción en el sector salud.

Finalmente, plantea la necesidad de un debate nacional por la transparencia electoral y la defensa de acuerdos sociales que garanticen derechos colectivos, como la gratuidad en la educación superior y la salud pública ajena a lógicas de negocio, manteniendo el diálogo y la protesta pacífica como principios fundamentales en esta etapa de oposición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales propuestas que radicó el Pacto Histórico en el Congreso este año?

De acuerdo con información proporcionada por El Espectador, el Pacto Histórico ha radicado nueve proyectos de ley en el Congreso. Entre estos resaltan la reforma a la salud, la Ley de Jurisdicción Agraria, la reforma a la Unidad de Gestión del Riesgo, la actualización de la Ley 30 de Educación Superior, regulaciones sobre el fracking y la Ley de Competencias, que busca descentralizar los recursos nacionales hacia las regiones y fortalecer la transparencia y control en el uso de esos dineros públicos.

¿Qué implica que Ana María Vesga, exdirectora de Acemi, asuma como ministra de Salud?

Según la nueva senadora, existe un conflicto de interés en el nombramiento de Ana María Vesga, quien proviene de Acemi, la asociación que agrupa a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) privadas. Sostiene que varias EPS están bajo investigación por presunta corrupción y que, durante su trabajo en Acemi, Vesga criticaba al gobierno sin sustentos claros, por lo que podría verse impedida de tomar decisiones objetivas sobre temas cruciales del sector salud debido a sus vínculos previos y postura pública.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.