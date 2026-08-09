Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Vicky Dávila, reconocida periodista y exprecandidata presidencial, ofreció un balance crítico sobre los cuatro años de Gobierno de Gustavo Petro, justo después de la posesión de Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. De acuerdo con la información de El Diario, Dávila señaló que la administración saliente representó un tiempo especialmente complejo para el país, haciendo énfasis en problemas relacionados con la seguridad, el manejo de recursos públicos y el trato hacia la oposición y los medios de comunicación.

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Por medio de sus redes sociales, Dávila profundizó en su evaluación, describiendo el cuatrienio liderado por Petro como “casi que una tortura de minuto a minuto”. Expresó que, durante este periodo, se evidenció un fortalecimiento de diversas organizaciones criminales y un deterioro considerable en las finanzas estatales. Estas afirmaciones se basan en su valoración política y no corresponden a fallos judiciales ni conclusiones institucionales sobre responsabilidades individuales.

Otro aspecto clave en el pronunciamiento de Dávila fue la corrupción en distintos sectores del Estado durante la anterior administración. Hizo referencia al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a procesos en los que estuvieron involucrados exfuncionarios y personas del entorno cercano a Petro. Aun así, la existencia de investigaciones o denuncias no implica automáticamente responsabilidad penal, como ella misma señaló.

Sobre el ambiente político, Dávila criticó la actitud de confrontación que, según su opinión, mantuvo el expresidente hacia sus opositores y la falta de garantías para los medios que ejercían crítica. Mencionó en particular el caso del asesinato de Miguel Uribe como ejemplo de la deteriorada situación de seguridad, aunque evitó vincular directamente al exmandatario con ese crimen, distinción importante desde el punto de vista informativo.

Las declaraciones de Dávila se emitieron horas después de la ceremonia de posesión de De la Espriella en Cali, marcando el inicio de un nuevo ciclo político en Colombia. Vale aclarar, según lo documentado, que aunque Dávila es referida a veces como “excandidata”, en realidad fue precandidata en la Gran Consulta por Colombia del 8 de marzo, siendo superada por Paloma Valencia en esa contienda.

De este modo, el mensaje de Dávila se suma a un debate nacional polarizado respecto al Gobierno de Gustavo Petro, cuya gestión terminó en medio de controversias, pero también con la defensa de reformas sociales.

¿Cuáles son las principales críticas de Vicky Dávila al gobierno de Gustavo Petro?

Según sus propias declaraciones y de acuerdo con El Diario, Dávila centró sus críticas en los problemas de seguridad, manejo de recursos públicos, proliferación de la corrupción e incremento en la confrontación hacia sectores de oposición y medios de comunicación. También mencionó casos emblemáticos como el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

¿Qué diferencia hay entre ser precandidata y candidata presidencial en Colombia?

Ser precandidata implica participar en procesos internos de selección dentro de una coalición o partido, como la Gran Consulta por Colombia, por un cupo para ser la candidata oficial. Solo quienes superan esas consultas aparecen como candidatos en la elección presidencial nacional, como fue el caso de Paloma Valencia, quien ganó sobre Dávila esa oportunidad electoral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.