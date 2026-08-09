Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Pocos días antes del cambio de administración nacional, el Ministerio de Transporte liderado por Gustavo Petro expidió un nuevo decreto que introduce modificaciones fundamentales para los actores del sector de taxis en Colombia. La nueva normatividad modifica el Decreto 1079 de 2015, que integraba las disposiciones existentes sobre el transporte, con la finalidad de actualizar los procedimientos y superar dificultades históricas que han enfrentado conductores, propietarios, empresas y usuarios de taxis, así lo informó el propio Ministerio.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los principales cambios se encuentra la extensión de la vigencia de la tarjeta de operación, que ahora pasará de uno a dos años. Esta modificación busca reducir la frecuencia de los trámites y facilitar la labor diaria de los vehículos dedicados al servicio público individual. Además, la nueva reglamentación incluye reglas renovadas para que los propietarios de taxis puedan cambiar de empresa con mayor facilidad. Se actualizan también las condiciones establecidas en los contratos que regulan la relación entre empresas y dueños de los vehículos.

En cuanto a este último aspecto, el Ministerio de Transporte puntualizó que el decreto impone límites claros a los cobros y exigencias que no estén contemplados en las normas, lo cual representa una garantía adicional para propietarios y conductores. La reglamentación también propone mejorar la operación entre municipios cercanos, facilitando ciertos trámites relacionados con el servicio sin necesidad de recurrir a la Planilla Única de Viaje Ocasional en situaciones específicas, particularmente en desplazamientos hacia o desde aeropuertos.

Otra novedad relevante es el establecimiento de un programa nacional orientado a la formación, cualificación y fortalecimiento de las competencias para conductores de taxi. Este programa contará con el apoyo técnico del Ministerio y las autoridades locales, con el objetivo de elevar el nivel profesional de quienes ejercen la labor de taxista.

Por otro lado, la asignación de nuevas matrículas para taxis también se transformará. Ahora, dicho proceso se realizará mediante sorteos públicos, bajo criterios que promueven la igualdad y la participación, incluso favoreciendo la inclusión de conductores que aún no son propietarios de vehículos, según explicó el Ministerio de Transporte.

El Decreto 1001 de 2026 fue firmado por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, en los últimos días del gobierno anterior. Rojas resaltó que "este decreto representa un paso histórico para el transporte público individual en Colombia", calificando la medida como necesaria para adaptar las reglas del gremio a las condiciones actuales del servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cambios que trajo el nuevo decreto para el sector de los taxis?

El nuevo decreto incluyó la extensión de la vigencia de la tarjeta de operación a dos años, nuevas reglas para el cambio de empresa de los propietarios, actualización en las condiciones de los contratos, límites a cobros no normativos, mayor facilidad para prestar el servicio entre municipios contiguos, nuevas condiciones para desplazamientos hacia aeropuertos, establecimiento de un programa de formación y cualificación para conductores, y la asignación de matrículas mediante sorteos públicos.

¿Cómo se asignarán las nuevas matrículas para taxis con la reglamentación expedida en 2026?

La asignación de nuevas matrículas para el servicio de taxis se realizará mediante sorteos públicos. Estos sorteos han sido diseñados bajo criterios de igualdad y buscan fomentar la participación, especialmente de conductores que aún no son propietarios, esto de acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Transporte.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.