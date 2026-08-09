Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una investigación de la Fiscalía General de la Nación ha dado a conocer una denuncia que involucra a un supuesto oficial del Ejército Nacional en una presunta filtración de información estratégica a estructuras de las disidencias de las FARC, específicamente en el Tolima. La indagación surge tras los testimonios de varios exintegrantes de estos grupos armados que aseguran haber sido cercanos a alias Calarcá. Dichas declaraciones, recopiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), apuntan a un hombre identificado únicamente bajo el alias de ‘Gómez’, presuntamente un coronel en servicio activo, quien habría sostenido comunicación con integrantes de las disidencias proporcionando datos cruciales.

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El núcleo de la acusación radica en el impacto que habría tenido la posible filtración de información de inteligencia militar. De acuerdo con los testimonios citados por la Fiscalía, la información suministrada desde el interior del Ejército supuestamente permitió a los miembros de las disidencias adelantarse a movimientos de tropas, anticipar operativos y modificar sus protocolos de comunicación para evitar ser detectados por las autoridades. Ello habría afectado especialmente las acciones militares contra el frente Joaquín González, una de las estructuras señaladas dentro del expediente.

Uno de los testimonios describe que, en el municipio de Chaparral, al sur del Tolima, luego de una denuncia de extorsión presentada por una comerciante ante el Batallón Domingo Caicedo, el supuesto coronel Gómez habría alertado a alias Cancharino sobre la persona denunciante. Según esta versión, Gómez habría enviado incluso capturas de pantalla de una videollamada por WhatsApp y advertido a la estructura armada sobre la implicada, lo que permitía identificar y tomar represalias contra quienes acudían a las autoridades.

El expediente también narra cómo la supuesta colaboración del oficial facilitó la fuga de alias Marcos, uno de los hombres de confianza de alias Calarcá, mediante avisos oportunos de cercos policiales. Además, se describe cómo indicaciones de Gómez permitieron cambiar antenas, números de teléfono y equipos electrónicos cuando los sistemas de inteligencia, incluyendo la llamada aeronave ‘Plataforma’, lograban detectarlos, según los relatos de exintegrantes.

Desde el punto de vista material, las declaraciones mencionan que el coronel presuntamente recibía un pago mensual de 60 millones de pesos a cambio de información. Tras la muerte de alias Cancharino, la orden habría sido mantener el vínculo con Gómez y seguir con los pagos, asegurando así el flujo constante de información confidencial como movimientos militares, teléfonos intervenidos y ubicaciones de las tropas.

Pese a la gravedad de las acusaciones, la investigación tiene como desafío principal establecer la identidad real detrás del alias ‘Gómez’. Hasta la fecha, según lo revelado en el informe de la Fiscalía, no existe una identificación clara del supuesto coronel, por lo que el proceso judicial se enfoca en verificar la autenticidad de las declaraciones y determinar posibles responsabilidades penales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el coronel ‘Gómez’ señalado en la investigación?

Hasta el momento, la información que ha sido publicada por la Fiscalía indica que el presunto coronel involucrado es conocido únicamente bajo el alias de ‘Gómez’. No se ha revelado su identidad real ni se ha confirmado oficialmente su vínculo con el Ejército Nacional. El proceso avanza en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan despejar esta incógnita, elemento clave para establecer responsabilidades.

¿Cómo habría operado la presunta filtración de información militar hacia las disidencias de las FARC?

De acuerdo con los testimonios recogidos por el CTI y reportados por la Fiscalía, la presunta filtración se habría dado a través de comunicación directa entre el alias ‘Gómez’ y miembros de las disidencias. El oficial habría proporcionado datos sobre operaciones, cambios de dispositivos de comunicación y advertido sobre personas que colaboraban con las autoridades, además de recibir supuestos pagos mensuales por estos servicios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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