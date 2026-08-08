Por: EL PILON SA

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La noche del 7 de agosto se tornó trágica en el departamento del Cesar luego de un atentado contra la Policía. Hacia la medianoche, apenas finalizaba la ceremonia de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, la subestación de Policía del corregimiento de San Roque fue blanco de un ataque violento. El corregimiento de San Roque, el más grande dentro del municipio de Curumaní, fue el escenario donde los uniformados de turno resultaron sorprendidos por la detonación de un artefacto explosivo.

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Durante el ataque, el subintendente Rodelo Canchilla, quien se encontraba de guardia, fue impactado por la explosión. La gravedad de los hechos fue confirmada minutos después por las autoridades locales. El alcalde de Curumaní, Hermes Fernando Martínez, entregó un reporte detallando lo ocurrido y lamentó públicamente el homicidio del subintendente. En sus palabras, manifestó solidaridad con los familiares de la víctima y enfatizó el estrecho acompañamiento institucional en medio de la crisis.

De acuerdo con la información proporcionada por el alcalde Martínez, la agresión se perpetró utilizando un explosivo lanzado desde un dron. Este tipo de ataque, que introduce el uso de tecnología en acciones delictivas, tomó desprevenida a la Fuerza Pública existente en el corregimiento. Ante el impacto, la zona fue rápidamente asegurada mientras avanzan las labores investigativas coordinadas entre la Policía y el Ejército Nacional, quienes buscan esclarecer en detalle los móviles y responsables del asesinato.

Autoridades indicaron que en la región tiene presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización armada al margen de la ley. Sin embargo, hasta el momento ninguna entidad ha señalado oficialmente qué grupo ejecutó el atentado. Los organismos de seguridad mantienen la custodia en San Roque mientras completan los procedimientos de rigor y continúan en la búsqueda de pruebas que permitan establecer responsables. El ambiente, marcado por la tensión y el luto, exige respuestas prontas para la comunidad y la familia del subintendente Canchilla, cuya muerte enluta a la institución policial del Cesar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el atentado en la subestación de Policía en San Roque, Cesar?

El atentado ocurrió durante la medianoche del 7 de agosto en la subestación de Policía del corregimiento de San Roque, Curumaní. De acuerdo con las autoridades locales, el ataque se perpetró utilizando un artefacto explosivo que fue lanzado desde un dron, sorprendiendo a los uniformados y causando la muerte del subintendente Rodelo Canchilla.

¿Qué grupo armado tiene presencia en la zona del ataque en Curumaní, Cesar?

Según la información recogida en los reportes oficiales, en la región del atentado tiene presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si esta organización es responsable del ataque contra la subestación de Policía en San Roque.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.