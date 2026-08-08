Por: Blu Radio

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Cinco hombres privados de la libertad se fugaron de un centro de reclusión transitorio ubicado en el barrio San Joaquín de Manizales. Entre los evadidos está Luis Alberto Galeano, alias ‘Puchi’, confeso asesino de Brenda Kathalehia Mejía Ocampo, operaria de la empresa de aseo Emas.

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La fuga de alias ‘Puchi’ genera indignación entre los familiares de Brenda Kathalehia Mejía Ocampo. La mujer insistió durante meses en que la justicia mantuviera privado de la libertad a su agresor. Sin embargo, por decisiones judiciales, Galeano recuperó la libertad y el pasado 25 de mayo la asesinó tras atacarla brutalmente dentro de su vivienda, en el barrio Galán de Manizales. Pocos días después la Policía lo capturó y él confesó el crimen.

Luis Alberto Galeano también registra un amplio historial judicial. De acuerdo con información de la Policía, presenta antecedentes por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y violencia intrafamiliar.

(Vea también: Destapan otra fiesta en cárcel, esta vez en La Picota: hubo capos sancionados y los trasladaron)

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De los cinco fugados, tres de ellos integraban el cartel de los más buscados en Manizales.

El centro de reclusión transitorio fue habilitado por las autoridades locales para albergar a personas privadas de la libertad que no pueden ser trasladadas a establecimientos penitenciarios debido a la crisis de hacinamiento que enfrenta el sistema carcelario.

En reiteradas ocasiones, la Personería de Manizales ha advertido que en este sitio se vulneran los derechos humanos de los detenidos y ha cuestionado que la Policía Nacional deba asumir funciones de custodia y vigilancia que no hacen parte de sus competencias.

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