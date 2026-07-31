Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El 29 de julio se vivió una jornada trágica en la vía que conecta Fresno con Manizales, cuando un grave accidente de tránsito terminó costándole la vida a un joven identificado como Stiven Bermúdez. El siniestro ocurrió en el sector conocido como El Arepaso, en el interior de esta carretera departamental. Según el reporte descrito, organismos de socorro acudieron de inmediato tras ser alertados por la emergencia, con la intención de brindar atención rápida y adecuada al herido.

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A pesar de la pronta reacción de los equipos de socorro, la situación de Bermúdez era crítica y requirió su traslado urgente al Hospital San Vicente de Paúl de Fresno. Allí, el personal médico hizo lo posible para estabilizarlo, pero la gravedad de las lesiones impidió que el joven lograra salir adelante, confirmándose su fallecimiento pocos minutos después de haber ingresado a la institución. De acuerdo con los registros, la atención fue realizada con la mayor inmediatez posible, sin embargo, el desenlace fue fatal, dejando consternada a la comunidad afectada por el trágico hecho.

El accidente obligó a la presencia de autoridades de tránsito y de las unidades de investigación competentes, quienes se encargaron de la inspección técnica del sitio. El objetivo de esta diligencia era esclarecer las circunstancias exactas del incidente, una tarea fundamental en este tipo de sucesos para determinar causas y posibles responsables. Las autoridades aún no han entregado detalles concretos sobre las causas del accidente y continúan adelantando las labores de investigación pertinentes.

En este contexto, la tragedia de Stiven Bermúdez pone en evidencia la peligrosidad de ciertos tramos viales y la importancia de la respuesta oportuna por parte de los organismos de emergencia. La comunidad de Fresno y de Manizales permanece a la espera de resultados que puedan arrojar claridad sobre lo ocurrido y que permitan implementar acciones preventivas a futuro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el accidente de tránsito entre Fresno y Manizales el 29 de julio?

El accidente tuvo lugar en el sector llamado El Arepaso, en la vía Fresno-Manizales, donde Stiven Bermúdez perdió la vida tras verse involucrado en el siniestro. Pese a recibir asistencia y ser trasladado al Hospital San Vicente de Paúl de Fresno, el joven falleció por la gravedad de sus heridas, según los reportes entregados en el sitio.

¿Cómo actuaron las autoridades en el accidente de la vía Fresno-Manizales?

Tras el accidente, las autoridades de tránsito y unidades de investigación realizaron una inspección técnica en el lugar para establecer las circunstancias exactas del hecho. Además, los organismos de socorro brindaron asistencia inmediata y médica a la víctima, aunque lamentablemente no lograron evitar el fallecimiento de Bermúdez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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