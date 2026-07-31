Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Ana María Vesga, reconocida por su liderazgo en el sector de la salud, fue designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella como ministra de Salud. Esta decisión la ubica al frente de uno de los ministerios más complejos y observados en el país, especialmente por el momento crítico que atraviesa el sistema sanitario colombiano. De acuerdo con El Diario, Vesga llega al gabinete tras liderar la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agrupa a 11 Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo, y haber participado en los principales debates relacionados con la financiación y operación del sistema de salud.

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Durante su gestión en Acemi, Vesga se destacó por advertir sobre la grave crisis financiera y asistencial que afecta al sistema de salud. Resaltó la necesidad de clarificar las deudas acumuladas en el sector, revisar las fórmulas de financiación como la Unidad de Pago por Capitación y asegurar los recursos necesarios para que las EPS puedan cumplir con sus obligaciones hacia sus afiliados. Señaló, por ejemplo, que la crisis es tan profunda que afecta tanto la entrega de medicamentos como la oportunidad en las citas y refleja tensiones económicas entre aseguradoras, hospitales y clínicas.

El nombramiento de Vesga, según El Diario, implica un cambio marcado respecto a la política del Gobierno saliente, pues durante años cuestionó las decisiones de la administración de Gustavo Petro y alertó sobre el deterioro del sistema. Sin embargo, su llegada también ha despertado controversia: algunos sectores ven en su conocimiento técnico una oportunidad para mejorar la gestión, mientras que otros advierten posibles conflictos de intereses por su cercanía con las EPS, ya que pasa de dirigir un gremio privado a una entidad estatal encargada de su regulación.

Vesga es abogada de la Universidad de los Andes, con formación en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico, y experiencia en sectores como el minero, petrolero, farmacéutico y empresarial. Antes de estar en Acemi, trabajó en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), donde lideró temas de salud y el sector farmacéutico. Su historial muestra un enfoque hacia la formulación de políticas públicas y la representación gremial ante problemáticas estructurales del sector médico.

De acuerdo con las propuestas de De la Espriella, la nueva ministra tendrá el reto de aplicar un plan de choque de 10 billones de pesos, revisar trimestralmente los recursos y mejorar la atención en medicamentos y tratamientos. Vesga deberá articular respuestas a la crisis, reducir demoras y definir la regulación sobre las EPS intervenidas, todo mientras enfrenta el escrutinio público por sus nexos anteriores y la alta exigencia de los usuarios.

¿Por qué genera polémica el nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud?

El nombramiento de Ana María Vesga genera controversia porque pasa directamente de liderar el principal gremio de EPS a ocupar el cargo desde el que se regula y vigila a esas mismas entidades. De acuerdo con El Diario, sectores críticos temen posibles conflictos de intereses dados sus vínculos previos, aunque otros apoyan su conocimiento técnico para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano.

¿Cuáles serán los principales desafíos de Ana María Vesga en el Ministerio de Salud?

Entre los retos más relevantes se encuentran normalizar la entrega de medicamentos, reducir demoras en la atención, recuperar el flujo de recursos para hospitales y clínicas, y definir la posición del gobierno respecto a las EPS intervenidas. Además, deberá responder al aumento de tutelas y reclamos de usuarios, y transformar las propuestas del presidente electo en soluciones concretas para el sector, según lo reportado por El Diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.