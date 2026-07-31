El presidente Gustavo Petro cierra su mandato el próximo 7 de agosto con una fotografía que resume buena parte de lo que fue su cuatrienio (2022-2026) en el poder: una aprobación del 39,4 % frente a una imagen negativa constante entre los colombianos, que llegó este mes de julio a superar el 50 %.

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Esta radiografía fue medida mes a mes por CB Global Data, una consultora argentina encargada de clasificar a los presidentes de América Latina según su popularidad. Cristian Buttié, director de la consultora, afirmó en entrevista con Semana que nunca se vio al mandatario con más del 50 % de aprobación, registrando siempre un saldo desfavorable entre quienes aprobaban y desaprobaban su gestión.

Los reportes mensuales mostraron cómo Petro transitó la mayor parte de su gobierno entre los puestos intermedios y bajos del ranking regional. Aunque al inicio se mantenía en los puestos 7 u 8, desde febrero, al ubicarse en las posiciones 12 o 14, el ambiente electoral en el país hizo que su calificación empeorara. En julio de 2026 cerró con un 39,4 % de imagen positiva y un 57,5 % de negativa, ocupando el puesto 12 entre 18 mandatarios, por encima de Javier Milei, quien se ubicó en el lugar 14 con un 36,8 % de aprobación y un 61,3 % de desaprobación. Por su parte, el salvadoreño Nayib Bukele finalizó el mes con una ventaja de casi 39 puntos entre su imagen positiva y negativa.

Según Buttié, Colombia no fue un caso aislado, pero sí uno de los más estables en su desaprobación, un factor que convirtió al gobierno en un techo político para el oficialismo de cara a la sucesión presidencial. El analista indicó que el mandatario conservó un núcleo muy fiel, pero nunca logró conquistar a los electores del centro, a lo que se sumaron sus polémicas posturas frente a gobiernos como los de Venezuela o Cuba.

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Este desgaste influyó en el resultado electoral y dejó el camino abierto para la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia a partir del 7 de agosto. Para el experto, el nuevo mandatario arrancará con una mayor cuota de confianza y un índice de aprobación superior al 50 %, aunque tendrá el gran desafío de gobernar un país profundamente polarizado.

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