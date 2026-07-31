Por: El Espectador

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El presidente electo Abelardo de la Espriella llevó a cabo su tercer consejo de ministros en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, acompañado por su equipo de gobierno designado y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. En este encuentro, de la Espriella abordó temas clave sobre el futuro de cada ministerio y definió los lineamientos para la próxima posesión presidencial. Uno de los puntos centrales fue la reapertura del debate sobre la cadena perpetua para asesinos de menores, en respuesta a recientes hechos de violencia que han consternado al país.

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Según lo comunicado por De la Espriella en sus redes sociales, el nuevo Gobierno afinó cada decisión política y consolidó el equipo que conformará el gabinete. El mandatario electo ratificó la presencia de figuras como Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior, Miguel Gómez en Hacienda, el general retirado Jorge Mora en Defensa e Iván Cancino en Justicia, entre otros, aunque aún falta definir quién liderará la cartera de Ciencias.

El enfoque principal del consejo fue la instrucción que de la Espriella anunció a su gabinete: buscar el endurecimiento de las penas para quienes cometen crímenes contra menores, con el objetivo de garantizar una justicia pronta y de evitar que los responsables vuelvan a recuperar la libertad. "Se debe establecer la pena más severa como mecanismo disuasorio", afirmó el presidente electo, subrayando su postura a favor de la cadena perpetua en estos casos.

El debate sobre la cadena perpetua reapareció en la agenda a raíz del caso de María Camila Potosí, una joven de 21 años y embarazada de ocho meses, quien fue hallada sin vida en Cali después de ser reportada como desaparecida. De acuerdo con lo citado, las autoridades ya capturaron a las cinco personas implicadas en este feminicidio, además del hallazgo de los restos del recién nacido, identificados como su hija, Alahia.

Esta petición del mandatario electo revive una discusión jurídica que había sido cerrada por la corte Constitucional en septiembre de 2001, instancia que declaró inexequible el Acto Legislativo 01 de 2020, promovido durante el gobierno de Iván Duque, que buscaba habilitar la cadena perpetua para ciertos delitos contra menores.

Además, de la Espriella solicitó al ministro de Defensa designado, Jorge Mora, presentar en el próximo consejo de seguridad una estrategia con la que su gobierno enfrentará la criminalidad en el suroccidente colombiano, planeando iniciar su aplicación a partir del 8 de agosto, tras su toma de posesión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la cadena perpetua para asesinos de niños en Colombia?

La cadena perpetua para asesinos de niños es una pena máxima que busca que quienes sean hallados culpables de cometer homicidios o abusos contra menores nunca recuperen su libertad. En Colombia, este mecanismo fue aprobado durante la administración de Iván Duque mediante el Acto Legislativo 01 de 2020, pero la corte Constitucional lo declaró inexequible en septiembre de 2001, cerrando la posibilidad de implementarlo por considerarlo contrario a la constitución.

¿Por qué Abelardo de la Espriella propone endurecer las penas para crímenes contra menores?

El presidente electo plantea esta medida tras el feminicidio de María Camila Potosí y el hallazgo de los restos de su hija recién nacida. Según comunicó, su intención es garantizar justicia pronta y evitar que quienes cometan estos crímenes puedan quedar en libertad. Propone la pena más severa como mecanismo disuasorio para quienes atenten contra la vida y dignidad de los niños.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.