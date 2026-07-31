Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En la antesala de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, en Colombia ha tomado fuerza la polémica en torno a su decisión de despachar desde una nueva sede ubicada en el Batallón Paraíso, al norte de Barranquilla. De acuerdo con información publicada por El Diario, esta antigua instalación militar de la Segunda Brigada del Ejército Nacional está siendo adecuada para convertirse en uno de los puntos clave desde los cuales operará el nuevo Gobierno. Los trabajos de adecuación avanzan a paso firme, con cerca de 400 personas dedicadas a preparar oficinas, instalar tecnología y habilitar zonas de reuniones, alcanzando un progreso estimado del 80 % hacia finales de julio.

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La propuesta de De la Espriella responde a su anuncio de descentralizar la administración nacional, llevando parte de la agenda presidencial fuera de Bogotá. Así, busca ejercer el Ejecutivo desde diversas regiones, con presencia permanente en ciudades como Barranquilla, además de contemplar sedes alternas en Medellín y Cali. El objetivo institucional de esta estrategia, según lo expresado por el presidente electo, es lograr un contacto más directo con distintas zonas del país y ofrecer una administración menos concentrada en la capital.

Las primeras imágenes del nuevo despacho detonaron reacciones inmediatas, tanto en redes sociales como entre dirigentes políticos. Muchos compararon la fachada de la sede con la Casa Blanca de Estados Unidos, aunque oficialmente no se ha confirmado que el diseño busque imitar tal estilo. Las críticas han girado en torno a la estética, la ubicación dentro de una guarnición militar y, principalmente, al origen y uso de los recursos destinados a la obra.

La financiación y transparencia sobre el costo del proyecto abrió interrogantes. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, aseguró que no se emplearon recursos públicos departamentales, aunque admitió que empresarios privados aportaron insumos y materiales. Entre los donantes está Christian Daes, propietario de Tecnoglass, quien entregó ventanas y puertas. Sin embargo, no se han revelado todos los nombres de los financiadores ni el monto definitivo de la inversión. Verano justificó el respaldo argumentando que la sede ofrecerá al mandatario un entorno tecnológicamente apropiado para ejercer funciones ejecutivas desde Barranquilla.

En paralelo, De la Espriella ha manifestado su intención de destinar la histórica Casa de Nariño —actual residencia y centro de trabajo presidencial en Bogotá— a convertirse en museo y trasladar su despacho en la capital al Palacio de San Carlos, sede actual del Ministerio de Relaciones Exteriores. De esa manera, pretende atender asuntos oficiales en Bogotá sin abandonar su apuesta por sedes regionales, y ha sugerido ante el Congreso que Barranquilla sea reconocida como capital alterna.

¿Cómo se financió la sede presidencial de Abelardo de la Espriella en el Batallón Paraíso?

La financiación de la nueva sede presidencial en Barranquilla ha sido controversia central, ya que, según el gobernador Eduardo Verano, no se usaron recursos públicos del Atlántico. Los aportes vinieron de empresarios privados, entre ellos Christian Daes, propietario de Tecnoglass. No obstante, hasta ahora no han sido revelados todos los donantes ni el valor total invertido, lo que mantiene abiertas preguntas sobre la transparencia del proceso.

¿Por qué Abelardo de la Espriella comparó su nueva sede con la Casa Blanca?

La comparación de la sede del Batallón Paraíso con la Casa Blanca surgió entre usuarios y políticos en redes sociales luego de conocerse imágenes de la fachada. Oficialmente, no se ha confirmado que la edificación imite el diseño estadounidense; sin embargo, la similitud estética motivó críticas sobre la pertinencia y significado de elegir ese tipo de imagen para el despacho presidencial en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.