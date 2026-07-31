Por: Portal Bogotá

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Bogotá, que este año celebra 488 años de historia, se prepara para ser la sede de una de las competencias deportivas más emblemáticas dentro del marco del Festival de Verano 2026. El sábado 1 de agosto, la capital vivirá una edición más de la carrera Sube Monserrate, desafío en el que se inscribieron cerca de 2.000 deportistas y amantes del deporte al aire libre. Este evento exige recorrer un trayecto de 2,4 kilómetros, afrontar 1.605 escalones y culminar en una meta situada a 3.152 metros sobre el nivel del mar, lo que representa tanto una exigencia física considerable como una experiencia de superación personal en uno de los escenarios naturales más reconocidos de la ciudad, el cerro de Monserrate, según información suministrada por la Alcaldía de Bogotá.

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Para aquellas personas que realizaron su inscripción de manera anticipada, la entrega de kits se llevará a cabo el viernes 31 de julio, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., en la sede de los Artesanos en la avenida La Esmeralda #63A - 52. En caso de no poder asistir, se permite que otra persona reclame el kit presentando una carta de autorización firmada, junto con una fotocopia de la cédula de la persona inscrita y el código QR generado durante el proceso de registro, de acuerdo con datos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

El IDRD hace un llamado a las personas participantes no solo a asumir el reto deportivo, sino también a respetar el entorno natural del cerro. Se solicita utilizar únicamente las zonas permitidas, acatar las instrucciones del personal y las autoridades, y disponer de los residuos sólidos en los recipientes destinados para ese fin. Estas medidas buscan proteger los ecosistemas del lugar y garantizar el buen desarrollo del evento.

Entre las principales recomendaciones para quienes afronten el ascenso está seguir el recorrido oficial, evitar el ingreso de mascotas, presentarse en buen estado de salud, no consumir alcohol o sustancias psicoactivas antes de la prueba y, ante signos como fiebre, dolor en el pecho o fatiga extrema, abstenerse de participar. Así mismo, cada persona es responsable de evaluar su condición física antes de asumir el reto, como lo enfatizan los profesionales de ‘Bogotá en Forma’.

El Festival de Verano 2026 invita a la ciudadanía a vivir un mes pleno de deporte, cultura y grandes espectáculos gratis en parques y espacios públicos. Es una oportunidad para celebrar el aniversario de Bogotá consolidando la imagen de una ciudad activa, incluyente y comprometida con la recreación y el bienestar, como publica la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse y reclamar el kit para la carrera Sube Monserrate en Bogotá?

Las inscripciones para la carrera Sube Monserrate se hacen de forma previa, y quienes logren su cupo deben reclamar el kit de participación el viernes 31 de julio en la sede de los Artesanos, ubicada en la avenida La Esmeralda #63A - 52, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. Si la persona inscrita no puede asistir, puede autorizar a un tercero, quien debe presentar carta de autorización, fotocopia de la cédula y el código QR enviado durante el registro, de acuerdo con lo informado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

¿Cuáles son las principales recomendaciones para participar en la carrera de Monserrate?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) enfatiza recomendaciones clave: seguir el recorrido oficial de la carrera, no llevar mascotas, asegurarse de estar en óptimas condiciones de salud, evitar el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, llegar bien hidratado y alimentado, y abstenerse de participar ante síntomas preocupantes como fiebre, dolor en el pecho o fatiga extrema. Además, cada persona debe asumir la responsabilidad sobre su propia condición física para garantizar una experiencia segura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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