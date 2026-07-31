El ministro de Trabajo saliente, Antonio Sanguino, confirmó que el ministerio evalúa iniciar actuaciones indagatorias luego de la denuncia radicada por Angie Rodríguez.

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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia formuló acusaciones sobre violencia de género política y posible acoso laboral contra el mandatario Gustavo Petro.

Sanguino precisó, en entrevista con Caracol Radio, la necesidad de comprobar previamente si la ciudadana formalizó algún reclamo institucional o acción legal ante la cartera laboral para proceder conforme a la norma.

El funcionario aclaró que esta clase de trámites administrativos se activan únicamente mediante la presentación formal de recursos por parte de las víctimas directas.

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“Tengo que revisar si hay alguna querella interpuesta por ella en esa materia. Si lo hay, por supuesto que nosotros indagaremos”, aseguró el titular de la cartera laboral respecto a las gestiones en curso.

Adicionalmente, el saliente ministro complementó su postura inicial indicando la revisión de las dependencias competentes: “Tengo que indagar si en la dirección territorial de Bogotá o en la dirección de inspección, vigilancia y control se aperturará alguna investigación al respecto”.

El pronunciamiento ocurre tras los recientes señalamientos públicos de Rodríguez, quien catalogó al jefe de Estado como “su mayor victimario” durante su permanencia gubernamental.

Al responder sobre las publicaciones del gobernante sobre la actual gerente del Fondo Adaptación, Sanguino descartó la filtración de la historia clínica.

Desde su perspectiva, los datos vinculados al estado psiquiátrico de la exdirectora del Dapre fueron difundidos originalmente por la propia exfuncionaria.

Las afirmaciones de Rodríguez suceden a la denuncia formal interpuesta ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En la solicitud legal, la exdirectora pide procesar al presidente por presunto peculado, tráfico de influencias, constreñimiento, injuria y calumnia.

La accionante sostiene que las tensiones bilaterales escalaron al rechazar la designación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes por incumplir requisitos requeridos.

Conforme al expediente, desde esa discrepancia iniciaron supuestos maltratos con agresiones de tipo psicológico e indirectas dirigidas a su aspecto personal.

Frente a las acusaciones formuladas por Rodríguez, el presidente Petro ratificó que acudirá a instancias penales para defender su reputación institucional.

A través de canales digitales, el gobernante aseveró que la exdirectora acudió a “la mentira” para sostenerse laboralmente y llevarán la controversia a tribunales.

¿Cómo interponer una denuncia de acoso laboral en el Ministerio de Trabajo?

El Ministerio del Trabajo de Colombia dispone de canales presenciales y virtuales para radicar quejas por violencia de género o acoso laboral. Estos son los pasos para solicitar la intervención de los inspectores de trabajo y proteger sus derechos fundamentales en el entorno laboral:

Reunir las pruebas documentales, testimoniales o digitales que sustenten los hechos de acoso laboral o violencia ejercida en su contra. Ingresar al portal web oficial del Ministerio del Trabajo o acuda a la Dirección Territorial de su ciudad o municipio. Ir a la sección de Atención al Ciudadano y seleccionar la opción para radicar Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias. Diligenciar el formulario digital o físico incluyendo sus datos personales, la identificación del empleador y una narración clara de los hechos. Adjuntar todos los soportes probatorios correspondientes, como correos electrónicos, chats, audios, memorando o testimonios de testigos directos. Guardar cuidadosamente el número de radicado o número de guía creado por el sistema para ejecutar el seguimiento del trámite. Acudir a la citación de inspección, vigilancia y control que programe la entidad para verificar los hallazgos denunciados.

La entidad hace actuaciones administrativas de inspección para determinar vulneraciones a las normas del trabajo e iniciar los procesos sancionatorios pertinentes.

Asimismo, la institución remite copia de las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación cuando las conductas constituyen delitos tipificados.

Presentar oportunamente estas querellas activa la protección institucional, previene represalias laborales y garantiza ambientes de trabajo seguros para todas las trabajadoras.

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