Juliana Guerrero renunció a su cargo como delegada del Gobierno Nacional ante el consejo superior de la Universidad Popular del Cesar. La novedad se conoció en la tarde de este 27 de julio a través del abogado de la joven.

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Según el apoderado, la alfil de Gustavo Petro dimitió para priorizar su defensa en las investigaciones en su contra por presuntamente participar en una red de coimas para dar contratos en el Gobierno.

Guerrero está actualmente investigada por un presunto tráfico de influencias. Junto con su hermana, Verónica Guerrero, habrían orquestado una red en la que pedían millonarias sumas de dinero para obtener contratos en diversos ministerios como el de Vivienda, Interior, Igualdad y otros más.

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Revista Semana mostró capturas de pantalla de chats en los que la hermana de Juliana Guerrero gestionaba los cobros a contratistas y empresarios. A su vez, el medio de comunicación evidenció las transferencias bancarias que recibían para adelantar las adjudicaciones de distintos proyectos.

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Pese a las graves denuncias en contra de Guerrero, desde el ejecutivo no hubo alguna orden para que la mujer dejara su cargo de delegada, que de por sí ha estado cuestionado por el caso del diploma profesional que falsificó.

De hecho, Petro insiste en defender tanto a Juliana como a Verónica, inclusive cuando algunos miembros del Pacto Histórico y hasta su exesposa no ven explicación alguna para mantener a las Guerrero dentro del Gobierno.

Juliana Guerrero aseguró que es inocente en este entramado y que se defenderá para demostrar que las acusaciones en su contra son una serie de tergiversaciones de su gestión.

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