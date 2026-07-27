La tensión institucional escala en el país tras un contundente pronunciamiento emitido por el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, en comunicación directa con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Lara reveló graves advertencias relacionadas con la seguridad de la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, y alertó sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos de la entidad.

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Según informó el funcionario designado, tras sostener una conversación telefónica conjunta con la funcionaria y con el director designado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, se confirmó que Rodríguez ha sido víctima de amenazas y presiones para exigirle silencio. De acuerdo con el reporte, las intimidaciones estarían asociadas a su negativa de autorizar el traslado de más de un billón de pesos provenientes del Fondo Adaptación.

Ante este panorama, Lara lanzó un enfático llamado a los funcionarios de dicha entidad:

El ministro designado aseguró que, siguiendo las directrices del presidente electo Abelardo de la Espriella, se garantizará una protección real y segura para la funcionaria a partir del próximo 7 de agosto. En esa misma línea, arremetió contra la actual administración de la UNP, señalando que los esquemas de seguridad actuales son manipulados con criterios políticos y de retaliación por el saliente director, Augusto Rodríguez, una situación que, afirmó, llegará a su fin con el cambio de gobierno.

Asimismo, Lara hizo una exigencia formal a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que frenen de manera inmediata el millonario traslado de fondos. El pronunciamiento advierte sobre el riesgo de que dichos recursos sean utilizados para financiar prácticas irregulares vinculadas a contratación exprés en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cerrando con una proclama institucional bajo la consigna: “No permitiremos que esos recursos se usen para financiar corrupción… Habrá justicia. ¡Firme por la Patria!”.

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