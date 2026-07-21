El ministro del Interior designado aseguró que la agenda legislativa del Gobierno de Abelardo De La Espriella será “escueta” y afirmó que la prioridad será aplicar las leyes existentes, en un mensaje que contrastó con el enfoque reformista del gobierno saliente.

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El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, aseguró que el Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella no llegará al poder con una amplia agenda de reformas, sino con el propósito de ejecutar las normas vigentes y concentrarse en resolver los principales problemas del país.

Las declaraciones se dieron luego de la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado, cuando el funcionario fue consultado por la relación que tendrá el Ejecutivo con el Congreso y por las prioridades legislativas de la nueva administración.

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“Aquí no nos creemos grandes reformadores”: Rodrigo Lara

Al referirse al trabajo que espera desarrollar con el Legislativo, Lara aseguró que el Gobierno buscará una relación institucional con el Congreso, pero dejó claro que no pretende presentar un elevado número de proyectos de ley.

“Este es un Gobierno que va a ejecutar y a aplicar la ley. El presidente ha dicho que va a ejecutar y a aplicar la ley. El presidente ha dicho que hay demasiadas leyes. La agenda legislativa de este Gobierno es escueta; aquí no nos creemos grandes reformadores”, afirmó.

La declaración marcó un contraste con el enfoque del Gobierno saliente, que durante su mandato impulsó varias reformas estructurales en sectores como la salud, el trabajo y las pensiones.

Gobierno priorizará aplicar las leyes existentes

Durante su intervención, Lara insistió en que la principal tarea de la nueva administración será hacer cumplir las normas ya vigentes, antes que promover nuevas iniciativas legislativas.

En ese sentido, explicó que el Ejecutivo concentrará sus esfuerzos en ejecutar las políticas públicas, fortalecer la seguridad y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Según dijo, el objetivo es que el Estado responda con mayor eficacia a las necesidades de los colombianos sin depender de una extensa producción legislativa.

El ministro del Interior designado afirmó que las prioridades del Gobierno estarán enfocadas en combatir la delincuencia y enfrentar la corrupción.

“Aquí queremos básicamente aplicar la ley, perseguir a los delincuentes, limpiar la corrupción, limpiar esas malas prácticas de repartijas con el Congreso, porque eso es lo que prometió el ‘Tigre’ al país y es la gran expectativa que tienen los colombianos”, sostuvo.

Las declaraciones fueron entregadas pocas horas después de que Honorio Henríquez fuera elegido presidente del Senado, resultado que significó el primer revés político del Gobierno entrante en el Congreso, luego de que el candidato respaldado por el Ejecutivo, Alfredo Deluque, no lograra imponerse en la votación.

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