En medio de un análisis sobre la crisis del sector de la vivienda, el presidente Gustavo Petro hizo una inesperada referencia a su situación patrimonial y personal durante la instalación del Congreso, una frase que rápidamente llamó la atención por darse a pocas semanas de abandonar la Casa de Nariño.

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Mientras hablaba sobre el impacto de las altas tasas de interés en la compra de vivienda nueva, el mandatario aseguró que conocía esa realidad por experiencia propia y sorprendió al revelar cómo, según dijo, cambiará su patrimonio cuando termine su mandato.

Las declaraciones se produjeron durante el discurso que pronunció el 20 de julio en la instalación del nuevo periodo legislativo, una de sus últimas intervenciones ante el Congreso antes de entregar la Presidencia a Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto.

La frase de Petro revive su separación de Verónica Alcocer

Aunque el presidente no mencionó nombres ni explicó a qué obedecía la referencia sobre su patrimonio, la frase fue interpretada por distintos sectores como una alusión a su separación de Verónica Alcocer, con quien puso fin a su relación durante su mandato.

En ese contexto, la expresión de que ingresó a la Presidencia con una casa y saldrá con “media” ha sido relacionada con la división de bienes derivada de esa ruptura, aunque el mandatario no hizo una referencia explícita a ese proceso ni entregó detalles sobre su situación patrimonial.

La reflexión también incluyó otra frase que despertó comentarios: la referencia a que saldrá del Gobierno con una “cuenta bloqueada”, sin que durante el discurso ofreciera mayores explicaciones sobre esa afirmación.

El comentario terminó convirtiéndose en uno de los apartes más comentados de una intervención de casi dos horas, que además estuvo marcada por anuncios económicos, fuertes críticas a sectores políticos y varios momentos que generaron debate dentro y fuera del Capitolio Nacional.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.