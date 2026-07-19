La reciente revelación del retrato oficial del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño ha dejado de ser un simple acto protocolario para convertirse en un nuevo foco de controversia nacional. Si bien el mandatario intentó blindar la imagen con una narrativa cargada de simbolismo político, vinculándose con figuras históricas como Carlos Nieto y el General José María Melo, la realidad financiera detrás de la obra es la que hoy centra la atención de la opinión pública.

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Según la información revelada por Caracol Radio, el retrato del presidente tiene un costo de 75 millones de pesos, mientras que la pintura de la vicepresidencia fue contratada por 45,5 millones de pesos. En conjunto, el Estado ha destinado 120,5 millones de pesos para la adquisición de estas dos piezas.

Esta cifra, que se conoce en un momento de estricta vigilancia sobre el gasto público, pone en tela de juicio la coherencia del discurso gubernamental. En un país que atraviesa retos económicos significativos, la inversión de más de 120 millones de pesos en retratos oficiales no parece alinearse con la narrativa de “austeridad” que se suele predicar desde el Ejecutivo. La pregunta que surge de inmediato entre la ciudadanía es si este gasto resulta indispensable o si, por el contrario, refleja una desconexión entre las prioridades administrativas de Palacio y la realidad financiera que enfrentan los colombianos de a pie.

Más allá del valor estético o histórico que el gobierno quiera otorgarle a estas obras, el trasfondo es un asunto de transparencia en la contratación. Mientras el presidente invita a los ciudadanos a “guardar la foto en su corazón”, el escrutinio técnico obliga a mirar los soportes contractuales. ¿Bajo qué rubro se justificó un gasto de 75 millones de pesos por un óleo? ¿Cuál fue el proceso de selección del artista? Estas interrogantes son legítimas y necesarias, pues cuando los recursos provienen del erario, la “Colombia justa y bella” a la que apela el presidente debe empezar por una rendición de cuentas clara, detallada y, sobre todo, impecable ante la mirada de quienes financian el Estado.

El marketing político detrás del cuadro es evidente: la estética casual, los tenis, las mariposas y el entorno rural son herramientas calculadas para construir un relato de cercanía y “cambio”. Sin embargo, el costo de este ejercicio de branding político —más de 120 millones de pesos por dos lienzos— termina siendo un bumerán que golpea la imagen de la administración. La opacidad inicial y el silencio sobre las cifras solo consiguieron aumentar el malestar. Ahora que las cuentas están sobre la mesa, la discusión se traslada al terreno de la ética pública: ¿es este el uso responsable de los impuestos de los colombianos que un gobierno progresista debería defender? La polémica está servida, y el Ejecutivo deberá responder si, en efecto, el valor del lienzo está a la altura de la realidad que hoy vive el país.

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