Un nuevo enfrentamiento alrededor del debate ambiental del páramo de Santurbán causó controversia en redes sociales, luego de que se denunciara una supuesta estrategia de intimidación contra periodistas y sectores que se oponen a determinadas decisiones relacionadas con la protección y uso del territorio.

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La denuncia fue hecha a través de redes sociales por la periodista Catalina Suárez quien señaló que se estaría afectando el ejercicio de la prensa.

“Lo que vemos por parte de los autodenominados ‘ambientalistas’ del @ComiteSanturban y seguidores de @petrogustavo contra la prensa es inaceptable”, señaló el mensaje publicado en redes sociales.

Según la denuncia, las acciones señaladas no responderían únicamente a una defensa ambiental, sino que representarían, según sus autores, una forma de presión contra ciudadanos y comunicadores que tienen posiciones diferentes frente al futuro del páramo.

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Lo que vemos por parte de los autodenominados ‘ambientalistas’ del @ComiteSanturban y seguidores de @petrogustavo contra la prensa es inaceptable. No es protección del medio ambiente, es una estrategia de intimidación contra los santandereanos que no aceptan decisiones impuestas… pic.twitter.com/nICMTngAqI — Catalina Suárez B. (@CatalinaSuarezB) July 18, 2026

Debate por Santurbán vuelve al centro de la discusión

El páramo de Santurbán, ubicado entre Santander y Norte de Santander, ha sido durante años escenario de una fuerte discusión entre sectores ambientales, comunidades locales, autoridades y representantes del sector productivo.

Mientras organizaciones ambientales defienden la protección del ecosistema y rechazan actividades que puedan poner en riesgo las fuentes hídricas, sectores económicos y algunos habitantes de la región han advertido sobre el impacto que ciertas restricciones podrían tener en el empleo y la economía de miles de familias.

Precisamente, esa tensión ha convertido cualquier decisión relacionada con el territorio en un tema de alta sensibilidad política y social.

Piden garantías para el ejercicio periodístico

En la publicación también se hizo un llamado al presidente electo Abelardo de la Espriella para que, según lo expresado, intervenga frente a lo que consideran posibles vulneraciones al ejercicio de la libertad de prensa.

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“Hay que confiar en que el presidente @ABDELAESPRIELLA actuará para frenar estas maniobras inconstitucionales y garantizar el libre ejercicio de la prensa”, indicaron.

Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales del Comité Santurbán ni de las organizaciones señaladas frente a estas acusaciones.

El debate se suma a una larga lista de controversias alrededor del páramo, un ecosistema estratégico para la región por su papel en la regulación del agua y que continúa siendo objeto de disputas entre quienes priorizan su conservación y quienes defienden alternativas económicas para las comunidades cercanas.

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