Un sismo de magnitud 4.6 se registró en la noche de este domingo 19 de julio, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su boletín oficial. El movimiento telúrico ocurrió a las 8:44 p. m., generando reportes de personas que aseguraron haberlo sentido en diferentes zonas del país.

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De acuerdo con la entidad, el epicentro se ubicó a 9 kilómetros del municipio de Los Santos, Santander, una región reconocida por su alta actividad sísmica. El evento fue localizado en las coordenadas 6.82° de latitud norte y 73.16° de longitud oeste.

El Servicio Geológico Colombiano indicó que el temblor tuvo una profundidad de 158 kilómetros, una característica que lo ubica dentro de los llamados sismos de profundidad intermedia, asociados con la dinámica tectónica de la zona andina colombiana.

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El mapa divulgado por la entidad muestra el epicentro cerca de varias estaciones de monitoreo sísmico y de ciudades como Bucaramanga y Cúcuta, desde donde algunos ciudadanos también reportaron haber percibido el movimiento.

Qué pasa con Los Santos

La región de Los Santos es una de las más activas sísmicamente en Colombia debido a los procesos de subducción que ocurren bajo la cordillera Oriental, por lo que este tipo de eventos son monitoreados de manera permanente por el Servicio Geológico Colombiano.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños materiales relacionados con el sismo registrado durante la noche de este domingo.

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