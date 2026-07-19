Por: Caracol TV

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Un movimiento telúrico de magnitud 5,1 registrado durante la noche del sábado en la zona central de Perú dejó, de manera preliminar, una persona fallecida, al menos diez heridos y daños en varias estructuras, según los primeros reportes entregados por las autoridades.

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El sismo ocurrió en la región de Junín y estuvo seguido por una réplica de magnitud 3,7, aumentando la preocupación entre los habitantes de los municipios afectados.

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De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el primer temblor se presentó a las 9:24 de la noche (hora local), con epicentro ubicado a unos 7 kilómetros al sur de la ciudad de Chupaca.

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El movimiento tuvo una profundidad de 24 kilómetros y fue percibido con intensidad moderada en esa zona andina del país. Diecisiete minutos después se registró una réplica de menor magnitud, con epicentro a 14 kilómetros al sur de Chupaca y a una profundidad de 18 kilómetros.

El distrito de Chongos Bajo fue uno de los sectores más afectados por el sismo. Allí, la Subprefectura Distrital confirmó el fallecimiento de una persona, cuya identidad aún no ha sido establecida oficialmente.

Aunque algunos medios locales señalaron que la cifra de muertos podría haber aumentado, las autoridades peruanas indicaron que, hasta el momento, solo existe confirmación oficial de una víctima mortal.

Además, el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, ubicado en Huancayo, reportó la atención de diez personas heridas tras el movimiento sísmico. El centro médico también presentó afectaciones en algunas de sus instalaciones debido al impacto del temblor.

Hospitales y monumentos sufrieron afectaciones

Entre las estructuras afectadas también se encuentra el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen, en Huancayo, donde fueron reportadas fisuras en la unidad de cuidados intensivos pediátrica.

Otros daños se registraron en construcciones históricas y religiosas de la zona. La cruz del Cani Cruz de Chongos Alto, un monumento elaborado en piedra, sufrió un desplome, mientras que también se reportaron daños en el antiguo convento de Santiago de León.

Tras el movimiento, varios distritos presentaron interrupciones en el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que, según las evaluaciones iniciales, no se registraron afectaciones en las carreteras pertenecientes a la Red Vial Nacional.

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Autoridades mantienen monitoreo de la emergencia

Los organismos de emergencia continúan realizando evaluaciones en las zonas afectadas para establecer la magnitud real de los daños y atender posibles nuevos reportes de personas afectadas.

Perú es considerado uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se concentra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para permanecer alerta ante posibles réplicas y seguir las recomendaciones de seguridad en caso de nuevos movimientos telúricos.

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