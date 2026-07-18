Por: Caracol TV

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Un temblor de magnitud 5.2 se registró en la madrugada de este sábado 18 de julio de 2026 en México, de acuerdo con la información reportada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico se presenta un día después del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido frente a la costa de Chiapas, el cual ha sido el de mayor magnitud registrado hasta el momento dentro de la reciente actividad sísmica en esa zona.

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(Lea además: Temblor en México: autoridades emiten alerta de tsunami en las costas del sur del país)

Según el reporte oficial, el temblor de este sábado tuvo una magnitud de 5.2 y su tiempo de origen fue a las 4:59 de la mañana, hora local (09:59 UTC). El epicentro se ubicó en Puerto Madero, México, con una profundidad de 45 kilómetros. La localización corresponde a las coordenadas 14.32° de latitud y -92.92° de longitud.

Entre los municipios y territorios cercanos que abarcó este sismo según el reporte del USGS aparecen Las Delicias, en Panamá, a 1.214 kilómetros; San Andrés, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a 1.228 kilómetros; y Las Tablas, en Panamá, también a 1.228 kilómetros.

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El sismo ocurre después del terremoto de magnitud 7.4 del viernes

Este nuevo movimiento hace parte de una serie de sismos registrados desde el viernes 17 de julio, cuando un terremoto de magnitud 7.4 ocurrió cerca de la costa de Chiapas, en México.

Hasta el momento, el sismo de magnitud 7.4 continúa siendo el evento de mayor magnitud registrado dentro de esta secuencia sísmica reportada desde el viernes.

Además, Un total de 137 réplicas se registraron en las ocho horas siguientes al terremoto que no dejó víctimas ni daños, y que se sintió en estados del sur de México y en países de Centroamérica.

Tras el temblor, el Gobernador del Estado, Eduardo Ramírez, decretó las suspensión de labores en el servicio público estatal, al tiempo que seguía la revisión de inmuebles y de infraestructura pública y privada en todo el estado fronterizo con Guatemala.

Además, las autoridades activaron de forma preventiva una alerta por posible tsunami en el litoral del Pacífico, pero posteriormente fue suspendida.

(Vea también: Presidenta de México aclaró si hubo heridos y muertos por terremoto de magnitud 7,4)

La dependencia naval tomó la determinación luego de analizar el comportamiento y las observaciones del nivel del mar en las zonas costeras más cercanas al epicentro, confirmando que ya “no se esperan variaciones significativas” en el oleaje.

A pesar del levantamiento de la alerta de tsunami, la Marina recomendó a la población y a las autoridades civiles mantener estrictas precauciones en las entradas de los puertos debido a la persistencia de fuertes corrientes marinas que podrían afectar las actividades turísticas, pesqueras y portuarias.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.