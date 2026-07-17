El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el sur de México este viernes 17 de julio continúa causando preocupación. Luego del movimiento principal, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó varias réplicas de magnitud superior a 5, mientras las autoridades mantienen activa una alerta de tsunami para sectores del litoral del Pacífico.

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Los nuevos movimientos telúricos se registraron en la misma región del sismo principal y hacen parte de la actividad sísmica esperada tras un terremoto de esa magnitud.

Cuántas réplicas ha dejado el terremoto de 7,4 en México

De acuerdo con el USGS, hasta el momento se han registrado al menos cinco réplicas importantes después del terremoto.

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Entre ellas se encuentran movimientos de magnitud:

5,3

5,1

6,0

5,0

5,1

La réplica de 6,0 volvió a sentirse con fuerza en el sur del país y llevó a las autoridades a mantener el monitoreo permanente de la actividad sísmica.

Qué se sabe de la alerta de tsunami tras el terremoto en México

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) mantiene activa una alerta para sectores del litoral del Pacífico mexicano y de Guatemala.

(Vea también: Emiten alerta roja por posible tsunami tras fuerte terremoto de 7,4 en México)

Según el boletín oficial, las mayores variaciones del nivel del mar podrían registrarse en las costas de Chiapas y Oaxaca, donde se esperan incrementos de hasta 1,05 metros sobre el nivel de la marea.

Por su parte, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que continúa haciendo monitoreos en diferentes municipios para verificar posibles afectaciones y coordinar la atención de cualquier emergencia.

Además, organismos de socorro y autoridades locales permanecen desplegados en distintas zonas para inspeccionar infraestructura, carreteras y edificaciones.

Guatemala también registró fuertes sismos este viernes

Mientras México continúa registrando réplicas del terremoto de 7,4, Guatemala también reportó dos movimientos telúricos que despertaron alarma entre la población.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que se presentaron sismos de 5,0 y 5,6, este último con epicentro en el departamento de Quetzaltenango.

Los movimientos obligaron a evacuar varios edificios, incluida la Casa Presidencial, donde el mandatario Bernardo Arévalo de León suspendió momentáneamente sus actividades como medida preventiva.

Hasta el momento, las autoridades guatemaltecas no han informado sobre víctimas fatales ni daños materiales de consideración, aunque mantienen el monitoreo ante la posibilidad de nuevos movimientos.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.