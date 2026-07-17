Por: France 24

France 24 la componen cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 en 355 millones de hogares en los 5 continentes. France 24 cuenta con 61,2 millones de telespectadores semanales (medición realizada en 67 países de los 183 en los que se emite al menos una de las cadenas) y es el primer ca... Visitar sitio

Lo esencial:

Un terremoto de 7,4 de magnitud sacude Puerto Chiapas, en el sureste de México, según indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La misma entidad reportó que el sismo causó una alerta de tsunami y sacudió edificios en los países vecinos de Guatemala y El Salvador.

A continuación, las principales noticias sobre el terremoto de 7,4 de magnitud en el sureste de México:

Sigue a PULZO en Discover

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.