France 24 la componen cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 en 355 millones de hogares en los 5 continentes. France 24 cuenta con 61,2 millones de telespectadores semanales (medición realizada en 67 países de los 183 en los que se emite al menos una de las cadenas) y es el primer ca...
Lo esencial:
- Un terremoto de 7,4 de magnitud sacude Puerto Chiapas, en el sureste de México, según indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
- La misma entidad reportó que el sismo causó una alerta de tsunami y sacudió edificios en los países vecinos de Guatemala y El Salvador.
A continuación, las principales noticias sobre el terremoto de 7,4 de magnitud en el sureste de México:
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