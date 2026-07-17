Las autoridades meteorológicas y de monitoreo activaron una alerta roja por posible tsunami en las costas de México y Centroamérica, luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado este 17 de julio de 2026 frente al estado de Chiapas.

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(Vea también: México vuelve a temblar: potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió el Pacífico)

El boletín señala que se esperan olas asociadas al evento sísmico y recomienda evacuar de inmediato playas, puertos, riberas de ríos y demás zonas costeras hasta que las autoridades levanten la advertencia.

De acuerdo con el reporte oficial, la alerta fue emitida tras el análisis de información del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), apoyado por datos sísmicos, las boyas DART y los sistemas de vigilancia de la Secretaría de Marina (SEMAR).

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El sismo ocurrió a las 8:49 en la región de Chiapas y activó los protocolos de monitoreo para determinar el comportamiento del mar.

⚠️🔴 ALERT… ALERT… ALERT 🔴#Tsunami waves are expected along the coasts of #Mexico and Central America following the magnitude 7.3 earthquake (USGS). Evacuate coastal areas immediately and stay away from beaches, harbors, rivers, and shorelines until further notice. pic.twitter.com/1fahV9ceyM — Agencia de Meteorología de Chiapas (AMC). ™ (@CHIAPAS_AMC) July 17, 2026

Qué placa se ubica en Chiapas

Las autoridades recordaron que Chiapas se encuentra sobre una zona de subducción activa, donde la placa de Cocos se introduce bajo la placa Norteamericana, una dinámica geológica capaz de generar terremotos de gran magnitud y, en algunos casos, tsunamis.

También precisaron que cada país será el encargado de ajustar y comunicar los niveles de alerta de acuerdo con las condiciones observadas en su territorio.

Hasta el momento, la prioridad es mantener a la población alejada de las zonas costeras mientras continúan las evaluaciones y se emiten nuevos boletines oficiales sobre la evolución del fenómeno.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.