La posibilidad de que algunos futbolistas recurran al Viagra para mitigar los efectos de la altitud durante el Mundial de 2026 ha llamado la atención luego de que The Sun revelara que el medicamento no figura entre las sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

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De acuerdo con la publicación británica, distintos estudios han concluido que el fármaco, conocido principalmente por su uso para tratar la disfunción eréctil, también puede reducir la presión arterial en los pulmones. Ese efecto ayudaría a contrarrestar síntomas como la fatiga y los mareos que suelen presentarse cuando se compite a grandes altitudes.

Inglaterra jugará en Ciudad de México en condiciones exigentes

Aunque The Sun aclaró que no existe ninguna evidencia de que la selección de Inglaterra tenga previsto utilizar Viagra durante el torneo, el técnico Thomas Tuchel deberá encontrar alternativas para que sus jugadores se adapten a las condiciones que enfrentarán en Ciudad de México.

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El medio recordó que el Estadio Azteca, escenario del partido de octavos de final entre Inglaterra y México este domingo, está ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, una altura que influye tanto en el comportamiento del balón como en el desgaste físico de los futbolistas.

El poco tiempo de adaptación preocupa a Inglaterra

Otro de los factores destacados por The Sun es el escaso margen que tendrá la selección inglesa para aclimatarse. El equipo tiene previsto aterrizar este viernes, por lo que contará con apenas dos días antes del compromiso.

Además, Inglaterra regresó a su base de entrenamiento en Kansas City tras derrotar a República Democrática del Congo en Atlanta el miércoles, una decisión tomada por Thomas Tuchel para continuar afinando el trabajo táctico en un terreno neutral.

El reto será mayor teniendo en cuenta que, de acuerdo con la información publicada por The Sun, los jugadores mexicanos están acostumbrados a competir en la altitud del Estadio Azteca, donde la selección local solo ha perdido dos partidos en los últimos 56 años.

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