Llegó la hora de la verdad para la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este viernes 3 de julio, el combinado nacional se viste de gala para afrontar su primer gran examen de vida o muerte en la fase de eliminación directa. Los dirigidos por Néstor Lorenzo medirán fuerzas ante la siempre física selección de Ghana en los dieciseisavos de final, un choque donde la especulación queda de lado: solo la victoria mantendrá encendida la ilusión de la hinchada cafetera.

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La trascendencia del compromiso en el Arrowhead Stadium de Kansas City es total, pero en el búnker de la ‘Tricolor’ el panorama está fríamente calculado. El cuerpo técnico y los analistas ya tienen perfectamente estudiado el cuadro de competencia y conocen al milímetro el oponente y la logística que aguardan en la siguiente fase si se logra sortear con éxito el escollo africano.

En caso de que Colombia certifique su clasificación tras el pitazo final de este viernes, su rival en los octavos de final será la Selección de Suiza. El combinado helvético, bajo la rigurosa dirección estratégica de Murat Yakin, selló su tiquete a esta instancia el pasado jueves 2 de julio tras imponerse con total autoridad y solvencia sobre Argelia.

El duelo de los europeos, disputado en territorio canadiense, finalizó con un sólido 2-0 gracias a las anotaciones de sus principales cartas ofensivas: Breel Embolo y Dan Ndoye. Con la clasificación en el bolsillo, los suizos permanecen en una posición de expectativa, esperando pacientemente en el hotel de concentración el desenlace del choque entre colombianos y ghaneses.

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De darse el esperado triunfo de la ‘Tricolor’, el partido ante Suiza ya tiene coordenadas oficiales por parte de la organización:

Fecha: Martes 7 de julio de 2026.

Sede: Estadio BC Place en Vancouver, Canadá.

Hora: 3:00 p. m. (Hora de Colombia).

El enfrentamiento de esta noche está programado para rodar el balón a partir de las 8:30 p. m. En esta etapa del certamen orbital el reglamento cambia drásticamente respecto a la fase de grupos y el margen de error se reduce a cero.

Si el partido en los 90 minutos reglamentarios termina en tablas, el tiquete no se definirá por sorteo ni criterios de juego limpio. Se disputarán dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. De persistir la igualdad tras los 120 minutos de intensa batalla física, el clasificado a los octavos de final se resolverá de forma dramática a través de la ejecución de lanzamientos desde el punto penal. Una derrota en cualquier instancia del juego significará el regreso inmediato a casa y el fin del sueño mundialista.

La Selección Colombia llega con la camiseta inflada y el favoritismo de su lado a esta ronda de dieciseisavos de final. El equipo de Lorenzo firmó una primera fase de ensueño al clasificar como líder absoluto del Grupo K.

En esa ronda inicial, el fútbol asociado y la jerarquía de las figuras colombianas se impusieron en un cuadrangular de alta complejidad donde compitieron mano a mano con la Portugal de primer nivel, la República Democrática del Congo y la incómoda selección de Uzbekistán. Ahora, con el liderato del grupo en el pasado, la historia arranca desde cero y Colombia buscará demostrar que está lista para las noches de alta presión en Norteamérica.

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