En la antesala de un partido decisivo, el director técnico Carlos Queiroz se refirió a lo que será el enfrentamiento entre su equipo y la Selección Colombia, dejando claro que tiene plenamente estudiado al conjunto ‘Tricolor’ y que espera un duelo de alto nivel, sin margen de error.

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Durante la rueda de prensa previa, el estratega destacó que su cuerpo técnico ha hecho un seguimiento detallado del equipo colombiano actual, al que comparó con versiones anteriores que ya han mostrado su calidad en torneos internacionales.

“Es nuestra obligación estudiar la Colombia de hoy. Estamos enterados de todos los jugadores del equipo. Me recuerda un poco al equipo de Copa América, que es buen equipo, pero nosotros también tenemos jugadores con mucha calidad y mucha determinación”, afirmó Queiroz, reconociendo el potencial del rival, pero también la fortaleza de su propio plantel.

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El entrenador no dudó en señalar que, pese a la calidad de Colombia, ningún equipo es perfecto, por lo que buscarán explotar esas debilidades durante el compromiso. En ese sentido, dejó claro que su equipo no cambiará su esencia futbolística, sino que intentará imponer su estilo de juego.

“Lo que tenemos que hacer es jugar nuestro estilo y encontrar los puntos más flacos de Colombia. No hay equipos perfectos, Colombia no es perfecta, pero es un gran equipo. Mañana es un partido que no hay margen para errores y no hay mañanas. Tenemos que hacer todo durante 90 minutos, o en caso de extratiempo”, agregó.

Acá, lo que dijo Queiroz de la Selección Colombia:

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Además, Queiroz resaltó la importancia emocional y competitiva del encuentro, calificándolo como un compromiso en el que la presión será un factor determinante, pero también un motor para sus jugadores.

“No hay que especular nada alrededor del partido. Es un gran partido, que sabemos que es todo para el ganador. Hay un cambio de actitud porque hay mucha presión. La presión para un partido como este es un privilegio. Vamos a disfrutar y hacer todo lo que está en nuestros corazones para brillar mañana y conseguir el resultado que queremos”, concluyó.

Las declaraciones del técnico reflejan el respeto que existe hacia la Selección Colombia, pero también evidencian la ambición de su equipo por avanzar en el torneo. Se espera un compromiso intenso, en el que cada detalle podría marcar la diferencia.

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