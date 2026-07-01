La Selección Colombia sigue ganando reconocimiento en el Mundial 2026. Luego de terminar primera del Grupo K, por delante de Portugal, la ‘Tricolor’ recibió un inesperado espaldarazo desde uno de los candidatos al título.

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(Vea también: La Selección Colombia ya está en Kansas City y se alista para su próximo partido del Mundial)

Se trata de Luis de la Fuente, entrenador de España, quien en la previa del partido de dieciseisavos de final contra Austria aseguró que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tiene argumentos suficientes para pelear por el campeonato.

Luis de la Fuente elogió el nivel de Colombia en el Mundial

Durante la rueda de prensa previa al compromiso de España, el técnico recordó el amistoso en el que Colombia derrotó a ‘la Roja’ y explicó que ese antecedente le permitió comprobar el potencial del conjunto nacional.

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Luis de la Fuente, técnico de España sobre Colombia:

“Una de las dos derrotas que sufrimos fue ante Colombia y si no la incluimos antes, la meto ahora como candidata. Tiene un nivel altísimo y unos jugadores fantásticos, muy fuertes físicamente, muy rápidos y con gran capacidad… pic.twitter.com/t2rnpOVpBb — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) July 2, 2026

“Una de las dos derrotas que sufrimos fue contra Colombia. Y la verdad es que Colombia, si no la he metido en la relación de candidatas, la meto ahora, porque tiene un nivel altísimo, unos futbolistas fantásticos, muy fuerte físicamente, muy rápidos y con una capacidad futbolística de calidad técnica muy alta; basta con ver la delantera que tiene. Es una grandísima selección”, afirmó el entrenador español.

El seleccionador resaltó la fortaleza física, la velocidad y el talento ofensivo de la ‘Tricolor’, virtudes que, según dijo, la convierten en una de las selecciones llamadas a pelear por el título.

Colombia llega fortalecida tras ganar el Grupo K

Las declaraciones llegan después de la destacada fase de grupos del equipo de Néstor Lorenzo, que terminó como líder de la zona tras vencer a Uzbekistán y República Democrática del Congo, además de empatar sin goles frente a Portugal en un partido en el que generó las opciones más claras.

Ese rendimiento le permitió avanzar invicta a la fase eliminatoria y aumentar la ilusión de una afición que sueña con superar la histórica actuación de Brasil 2014, cuando Colombia alcanzó los cuartos de final.

Ahora, además del respaldo de sus hinchas, la ‘Tricolor’ suma el reconocimiento de uno de los entrenadores de mayor prestigio en el fútbol europeo, que no dudó en ubicarla entre las selecciones con posibilidades reales de conquistar el Mundial 2026.

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